Футбол: Узбекистан сыграл вничью с Ираном на Кубке Азии U-23

Матч состоялся на стадионе Prince Faisal Bin Fahd в столице Саудовской Аравии и завершился со счетом 0:0.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана сыграла вничью с Ираном рамках второго тура группового этапа Кубка Азии по футболу U-23 (среди игроков до 23 лет), сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.Матч состоялся на стадионе Prince Faisal Bin Fahd в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.Встреча группы C завершилась со счетом 0:0.После двух матчей узбекистанцы занимают второе место в группе и решающий матч сыграют против Южной Кореи 13 января.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik.
Молодежная сборная Узбекистана сыграла вничью с Ираном рамках второго тура группового этапа Кубка Азии по футболу U-23 (среди игроков до 23 лет), сообщает
пресс-служба НОК Узбекистана.
Матч состоялся на стадионе Prince Faisal Bin Fahd в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Встреча группы C завершилась со счетом 0:0.
“Во втором туре Кубка Азии отечественные футболисты провели матч против команды Ирана и сыграли вничью”, — говорится в сообщении.
После двух матчей узбекистанцы занимают второе место в группе и решающий матч сыграют против Южной Кореи 13 января.