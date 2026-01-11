Футбол: Узбекистан сыграл вничью с Ираном на Кубке Азии U-23

https://uz.sputniknews.ru/20260111/uzbekistan-sygral-vnichyu-s-iranom-na-kubke-azii-u-23-54732966.html

Матч состоялся на стадионе Prince Faisal Bin Fahd в столице Саудовской Аравии и завершился со счетом 0:0.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана сыграла вничью с Ираном рамках второго тура группового этапа Кубка Азии по футболу U-23 (среди игроков до 23 лет), сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.Матч состоялся на стадионе Prince Faisal Bin Fahd в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.Встреча группы C завершилась со счетом 0:0.После двух матчей узбекистанцы занимают второе место в группе и решающий матч сыграют против Южной Кореи 13 января.

