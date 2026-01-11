В Самарканде наладят выпуск новых видов сельскохозяйственного автотранспорта

https://uz.sputniknews.ru/20260111/v-samarkande-naladyat-vypusk-novyx-vidov-selskoxozyaystvennogo-avtotransporta-54735688.html
Производство будет ориентировано как на внутренний рынок Узбекистана, так и на развитие экспортных поставок
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. На Самаркандском автомобильном заводе наладят выпуск новых видов сельскохозяйственного автотранспорта, сообщает пресс-служба МИПТ.
Об этом шла речь в ходе встречи главы ведомства Лазиза Кудратова с гендиректором турецкой компании "Anadolu Isuzu" Юсуфом Тугрулом Ариканом.
Речь шла о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества, включая реализацию инвестпроектов, модернизацию производственных мощностей, а также вопросы локализации и трансфера технологий.
“Стороны обсудили поэтапные меры по дальнейшему развитию Самаркандского автомобильного завода, 75,2% акций которого выкуплены инвестором в декабре прошлого года. Озвучены планы по запуску производства новых видов сельскохозяйственного автотранспорта и специализированной автотехники, расширению модельного ряда и увеличению объемов выпуска”, — говорится в сообщении.
Отмечалось, что производство будет ориентировано как на внутренний рынок Узбекистана, так и на развитие экспортных поставок.
По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и расширении взаимодействия в сфере автопрома.