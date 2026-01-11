https://uz.sputniknews.ru/20260111/v-samarkande-naladyat-vypusk-novyx-vidov-selskoxozyaystvennogo-avtotransporta-54735688.html

В Самарканде наладят выпуск новых видов сельскохозяйственного автотранспорта

Производство будет ориентировано как на внутренний рынок Узбекистана, так и на развитие экспортных поставок

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0b/54735117_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_be0f0149b9529392c0a4eb309d50c04d.jpg

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. На Самаркандском автомобильном заводе наладят выпуск новых видов сельскохозяйственного автотранспорта, сообщает пресс-служба МИПТ.Об этом шла речь в ходе встречи главы ведомства Лазиза Кудратова с гендиректором турецкой компании "Anadolu Isuzu" Юсуфом Тугрулом Ариканом.Речь шла о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества, включая реализацию инвестпроектов, модернизацию производственных мощностей, а также вопросы локализации и трансфера технологий.Отмечалось, что производство будет ориентировано как на внутренний рынок Узбекистана, так и на развитие экспортных поставок.По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и расширении взаимодействия в сфере автопрома.

