ВСУ из-за потерь начали выводить из Сумской области расчеты беспилотников
На вооружении у расчетов были дроны "Вампир" и "Дартс". ВСУ использовали их для атак на Курскую область
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Вооруженные силы Украины в связи с потерями начали выводить расчеты БПЛА из Сумской области, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на российские силовые структуры.Уточняется, что на вооружении ВСУ были ударные дроны "Вампир" ("Баба-Яга") и "Дартс", которые противник использовал для атак на Курскую область.Как заявил Владимир Путин, российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.На этом участке фронта действуют бойцы группировки "Север". За минувшие сутки потери ВСУ здесь составили:
Вооруженные силы Украины в связи с потерями начали выводить расчеты БПЛА из Сумской области, сообщает "РИА Новости"
со ссылкой на российские силовые структуры.
"Командование ВСУ выводит из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на вооружении ВСУ были ударные дроны "Вампир" ("Баба-Яга") и "Дартс", которые противник использовал для атак на Курскую область.
Как заявил Владимир Путин, российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.
На этом участке фронта действуют бойцы группировки "Север". За минувшие сутки потери ВСУ здесь составили:
три склада материальных средств.