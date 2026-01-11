https://uz.sputniknews.ru/20260111/vsu-iz-za-poter-nachali-vyvodit-iz-sumskoy-oblasti-raschety-bespilotnikov-54736427.html

ВСУ из-за потерь начали выводить из Сумской области расчеты беспилотников

ВСУ из-за потерь начали выводить из Сумской области расчеты беспилотников

Sputnik Узбекистан

На вооружении у расчетов были дроны "Вампир" и "Дартс". ВСУ использовали их для атак на Курскую область

2026-01-11T16:00+0500

2026-01-11T16:00+0500

2026-01-11T16:00+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

всу

сво

беспилотник

в мире

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0b/54736261_0:8:1350:767_1920x0_80_0_0_2161cd99166de519085de8057986d602.jpg

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Вооруженные силы Украины в связи с потерями начали выводить расчеты БПЛА из Сумской области, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на российские силовые структуры.Уточняется, что на вооружении ВСУ были ударные дроны "Вампир" ("Баба-Яга") и "Дартс", которые противник использовал для атак на Курскую область.Как заявил Владимир Путин, российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.На этом участке фронта действуют бойцы группировки "Север". За минувшие сутки потери ВСУ здесь составили:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сво всу сумская область расчеты беспилотники