Китайские инвесторы направили $500 тысяч на обновление концертного зала в Самарканде

Проект реализуют с расчетом на то, что единственный в регионе концертный зал станет новой точкой притяжения не только для горожан, но и для туристов

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В обновление концертного зала в Самарканде инвесторы из Китая вложили $500 тыс., сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Речь идет о концертном зале при Самаркандской специализированной школе искусств. В течение долгих лет он практически пустовал. Артисты искали сцены повсюду: под открытым небом, в театрах, где угодно, но только не там, где априори должна звучать музыка.Как объясняет директор школы искусств Хуббим Хамдамов, причины были очевидны: устаревшее оборудование, отсутствие современного света и отопления. Поддерживать зал своими силами школа пыталась, но этого оказалось недостаточно.Ситуация изменилась в прошлом году. В рамках государственной программы по эффективному использованию объектов подписали трехсторонний договор — между школой, инвесторами из Китая и одной из самаркандских туристических компаний.Согласно соглашению, $300 тыс. направили на обновление звукового и светового оборудования, еще $200 тыс. — на капитальный ремонт.На сегодняшний день работы выполнили почти на 80%. В зале установили экран площадью почти 200 квадратных метров, подключили более 100 современных световых приборов, а главное — появилась электрическая система отопления, благодаря которой концерты теперь можно проводить круглый год.Зал обновляют не только технически. Постепенно заменяют зрительские кресла, убрали старую акустическую кабину звукорежиссера в центре зала, а все оборудование перенесли на балкон.По договору инвесторы будут использовать зал в течение пяти лет. С 8.00 до 14.00 он будет в распоряжении школы, а после — партнеров из Китая и туркомпании. И надо отметить, что инвесторы уже начали проводить здесь концертные программы для туристов, знакомящие гостей с культурой и традициями Узбекистана.По словам Хуббима Хамдамова, в этих выступлениях участвуют и учащиеся специализированной школы. Так, 14 учениц хореографического отделения регулярно выходят на сцену перед иностранными гостями, в основном из Китая, представляя танцевальные традиции Хорезма, Бухары, Андижана и Самарканда.Директор также отмечает, что интересы школы полностью защищены договором. В праздничные и значимые даты зал без ограничений будет в распоряжении учебного заведения.Строителям осталось нанести финальные штрихи: уложить теплый пол в холле, установить по обе стороны здания экоуборные и выложить дорожки к ним тротуарной плиткой.

