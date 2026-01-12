https://uz.sputniknews.ru/20260112/manturov-novye-obraztsy-voennoy-texniki-poyavyatsya-v-zone-svo-v-etom-kvartale-54755105.html

Мантуров: Новые образцы военной техники появятся в зоне СВО в этом квартале

Владимир Путин обсудил с первым вице-премьером РФ развитие ОПК, обрабатывающей промышленности и космической отрасли

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Новые образцы военной техники появятся в зоне спецоперации в этом квартале, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Стороны обсудили показатели развития промышленности за прошедший год, выполнение гособоронзаказа и диверсификацию продукции предприятий ОПК, а также достижения ракетно-космической отрасли.Он добавил, что более 1000 новых и модернизированных образцов военной техники прошли апробацию на линии фронта в 2025 году.Другие заявления Первого заместителя Председателя Правительства России:В свою очередь Путин спросил Мантурова об инструментах поддержки промпредприятий, указал на важность повышения производительности труда в российском ОПК, поручил первому вице-премьеру РФ при оценке производительности труда в оборонной промышленности "вычистить" фактор второй смены. Он также отметил, что обрабатывающие отрасли экономики РФ показали хороший результат в 2025 году.

