Мантуров: Новые образцы военной техники появятся в зоне СВО в этом квартале
Владимир Путин обсудил с первым вице-премьером РФ развитие ОПК, обрабатывающей промышленности и космической отрасли.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Новые образцы военной техники появятся в зоне спецоперации в этом квартале, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Стороны обсудили показатели развития промышленности за прошедший год, выполнение гособоронзаказа и диверсификацию продукции предприятий ОПК, а также достижения ракетно-космической отрасли.
"В ближайшее время мы также планируем, буквально в этом квартале, продемонстрировать еще дополнительное количество (новых и модернизированных образцов военной техники — прим. ред.)", — сказал Мантуров.
Он добавил, что более 1000 новых и модернизированных образцов военной техники прошли апробацию на линии фронта в 2025 году.
Другие заявления Первого заместителя Председателя Правительства России:
портфель подписанных экспортных контрактов РФ на военную технику составил по итогам 2025 года рекордные $70 млрд;
"И я думаю, что такая тенденция будет сохраняться, потому что опробованная в рамках специальной военной операции техника сама себя продвигает", — сказал Мантуров.
линейка продукции ОПК будет сбалансирована по годам;
доля гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в конце 2025 года превысила 30%;
Россия продолжит расширять число гражданских проектов, которые будут выполняться предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК);
предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ выполнили все задания гособоронзаказа;
в российском оборонно-промышленном комплексе задействованы 3,8 млн человек, причем за последние три года добавилось 800 тыс. человек;
Россия открывает торговые представительства в ряде стран, где наблюдается рост интереса к ее продукции, например, в Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, а также в СНГ и ЕАЭС;
Россия запустила в космос 17 ракет в 2025 году;
ракета "Ангара-А5" в 2025 году вывела спутник для Минобороны РФ на геостационарную орбиту с космодрома Плесецк, ранее это было возможно только с Байконура;
частный бизнес поможет России в непростой гонке с мировыми лидерами в космической отрасли;
российская орбитальная группировка увеличилась с 288 до 300 спутников в 2025 году;
рост выручки по предприятиям космической отрасли в 2025 году составил 10%;
рост обрабатывающей промышленности в России по итогам прошлого года оценивается на уровне 3%.
В свою очередь Путин спросил Мантурова об инструментах поддержки промпредприятий, указал на важность повышения производительности труда в российском ОПК, поручил первому вице-премьеру РФ при оценке производительности труда в оборонной промышленности "вычистить" фактор второй смены. Он также отметил, что обрабатывающие отрасли экономики РФ показали хороший результат в 2025 году.