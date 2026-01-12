https://uz.sputniknews.ru/20260112/s-kirillitsy-na-latinitsu-v-ruz-perevedut-nazvaniya-aeroportov-avtovokzalov-i-avtostantsiy-54748726.html

С кириллицы на латиницу: в РУз переведут названия аэропортов, автовокзалов и автостанций

Минтранс, в соответствии с постановлением правительства, в течение трех месяцев должен перевести все вывески и информационные указатели на латиницу, внести необходимые изменения в документы, карты и базы данных. Всего переименуют 182 объекта

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Узбекистане названия аэропортов, автовокзалов и автостанций приведут в соответствие с правилами и нормами государственного языка. Это определено в соответствующем постановлении Кабмина республики от 9 января 2026 года, размещенном на сайте базы национального законодательства Lex.uz.Министерство транспорта в трехмесячный срок должно обеспечить оформление на узбекском языке на основе латинской графики вывесок и информационных указателей, установленных в аэропортах, на автовокзалах и автостанциях, а также внести необходимые изменения в документы, карты и базы данных.Всего переименуют 182 объекта: 161 название приведут в соответствие с нормами государственного языка, 21 получит новые имена.

