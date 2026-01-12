Узбекистан
С кириллицы на латиницу: в РУз переведут названия аэропортов, автовокзалов и автостанций
С кириллицы на латиницу: в РУз переведут названия аэропортов, автовокзалов и автостанций
Минтранс, в соответствии с постановлением правительства, в течение трех месяцев должен перевести все вывески и информационные указатели на латиницу, внести необходимые изменения в документы, карты и базы данных. Всего переименуют 182 объекта
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/06/44263350_0:213:2497:1618_1920x0_80_0_0_a022d9df84ba597d402218a442c7dbad.jpg
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Узбекистане названия аэропортов, автовокзалов и автостанций приведут в соответствие с правилами и нормами государственного языка. Это определено в соответствующем постановлении Кабмина республики от 9 января 2026 года, размещенном на сайте базы национального законодательства Lex.uz.Министерство транспорта в трехмесячный срок должно обеспечить оформление на узбекском языке на основе латинской графики вывесок и информационных указателей, установленных в аэропортах, на автовокзалах и автостанциях, а также внести необходимые изменения в документы, карты и базы данных.Всего переименуют 182 объекта: 161 название приведут в соответствие с нормами государственного языка, 21 получит новые имена.
С кириллицы на латиницу: в РУз переведут названия аэропортов, автовокзалов и автостанций

17:05 12.01.2026

Минтранс, в соответствии с постановлением правительства, в течение трех месяцев должен перевести все вывески и информационные указатели на латиницу, внести необходимые изменения в документы, карты и базы данных. Всего переименуют 182 объекта.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Узбекистане названия аэропортов, автовокзалов и автостанций приведут в соответствие с правилами и нормами государственного языка. Это определено в соответствующем постановлении Кабмина республики от 9 января 2026 года, размещенном на сайте базы национального законодательства Lex.uz.
Министерство транспорта в трехмесячный срок должно обеспечить оформление на узбекском языке на основе латинской графики вывесок и информационных указателей, установленных в аэропортах, на автовокзалах и автостанциях, а также внести необходимые изменения в документы, карты и базы данных.
Всего переименуют 182 объекта: 161 название приведут в соответствие с нормами государственного языка, 21 получит новые имена.
