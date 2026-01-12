Узбекистан
Строевой шаг под звуки марша и кавалерия в центре Ташкента — фото
Строевой шаг под звуки марша и кавалерия в центре Ташкента — фото
В строю — офицеры, курсанты и представители различных подразделений Вооруженных сил республики
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Ташкенте сегодня прошло торжественное шествие воинских подразделений, приуроченное ко Дню защитника Родины и 34-й годовщине создания Вооруженных сил Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.Шествие началось в 11.00 у Военного университета безопасности и обороны. Колонны прошли по улице Паркент, затем по проспекту Мустакиллик и завершили маршрут на сквере Амира Темура. Движение транспорта на этом участке временно ограничили.В строю — офицеры, курсанты и представители различных подразделений.Во время марша военнослужащие исполняли песню "Она Ватаним – Узбекистоним". В сопровождении военного оркестра она задавала общий ритм шествию и создавала торжественную атмосферу.Прохожие останавливались, чтобы посмотреть на колонны, а водители приветствовали участников сигналами автомобилей.День защитника Родины в Узбекистане отмечают 14 января с 1992 года. Это знаковая дата для военнослужащих, ветеранов, а также всех, кто связан с военной службой и обеспечением безопасности страны.
Строевой шаг под звуки марша и кавалерия в центре Ташкента — фото

14:46 12.01.2026

14:46 12.01.2026
В строю — офицеры, курсанты и представители различных подразделений Вооруженных сил республики.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Ташкенте сегодня прошло торжественное шествие воинских подразделений, приуроченное ко Дню защитника Родины и 34-й годовщине создания Вооруженных сил Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.
Шествие началось в 11.00 у Военного университета безопасности и обороны. Колонны прошли по улице Паркент, затем по проспекту Мустакиллик и завершили маршрут на сквере Амира Темура. Движение транспорта на этом участке временно ограничили.
В строю — офицеры, курсанты и представители различных подразделений.
Во время марша военнослужащие исполняли песню "Она Ватаним – Узбекистоним". В сопровождении военного оркестра она задавала общий ритм шествию и создавала торжественную атмосферу.
Прохожие останавливались, чтобы посмотреть на колонны, а водители приветствовали участников сигналами автомобилей.
День защитника Родины в Узбекистане отмечают 14 января с 1992 года. Это знаковая дата для военнослужащих, ветеранов, а также всех, кто связан с военной службой и обеспечением безопасности страны.
