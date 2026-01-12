https://uz.sputniknews.ru/20260112/stroevoy-shag-pod-zvuki-marsha-i-kavaleriya-v-tsentre-tashkenta--foto-54748974.html

Строевой шаг под звуки марша и кавалерия в центре Ташкента — фото

Строевой шаг под звуки марша и кавалерия в центре Ташкента — фото

Sputnik Узбекистан

В строю — офицеры, курсанты и представители различных подразделений Вооруженных сил республики

2026-01-12T14:46+0500

2026-01-12T14:46+0500

2026-01-12T14:46+0500

общество

узбекистан

ташкент

фото

вооруженные силы

день защитника родины

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0c/54749463_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_7a506f9300224532d69472fbd8f79074.jpg

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Ташкенте сегодня прошло торжественное шествие воинских подразделений, приуроченное ко Дню защитника Родины и 34-й годовщине создания Вооруженных сил Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.Шествие началось в 11.00 у Военного университета безопасности и обороны. Колонны прошли по улице Паркент, затем по проспекту Мустакиллик и завершили маршрут на сквере Амира Темура. Движение транспорта на этом участке временно ограничили.В строю — офицеры, курсанты и представители различных подразделений.Во время марша военнослужащие исполняли песню "Она Ватаним – Узбекистоним". В сопровождении военного оркестра она задавала общий ритм шествию и создавала торжественную атмосферу.Прохожие останавливались, чтобы посмотреть на колонны, а водители приветствовали участников сигналами автомобилей.День защитника Родины в Узбекистане отмечают 14 января с 1992 года. Это знаковая дата для военнослужащих, ветеранов, а также всех, кто связан с военной службой и обеспечением безопасности страны.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество, узбекистан, ташкент, фото, вооруженные силы, день защитника родины, фото