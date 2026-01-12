https://uz.sputniknews.ru/20260112/tashkent-torjestvennoe-shestvie-voinskix-podrazdeleniy-vs-uzbekistana-54742160.html

В Ташкенте проходит торжественное шествие воинских подразделений ВС Узбекистана

В Ташкенте проходит торжественное шествие воинских подразделений ВС Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Мероприятие приурочили к 34-й годовщине образования Вооруженных сил республики и Дню защитников Родины

2026-01-12T09:50+0500

2026-01-12T09:50+0500

2026-01-12T12:41+0500

узбекистан

ташкент

вооруженные силы

день защитника родины

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0c/54741994_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7b64331892de72d9fb0fab2b908513f5.jpg

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В столице Узбекистана сегодня проходит торжественное шествие подразделений Вооруженных сил РУз, сообщает Минобороны.Мероприятие приурочили к 34-й годовщине образования Вооруженных сил республики и Дню защитников Родины. Марш начался в 11.00 у Военного университета безопасности и обороны, он проходит по улицам Паркент и Мустакиллик. В сквере Амира Темура организованы показательные выступления роты почетного караула и мастеров рукопашного боя, звучит боевой клич подразделений и проходит дефиле военного оркестра.После чего подразделения вернутся на исходную позицию по улицам Махтумкули и Темирйул.В связи с этим движение автомобилей на этих улицах временно ограничили, сообщили в Минобороны.Военное ведомство принесло извинения за возможные неудобства и пригласило жителей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент шествие воинские подразделения узбекистан