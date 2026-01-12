https://uz.sputniknews.ru/20260112/top-5-stran-po-kolichestvu-sp-v-uzbekistane-54758146.html

Топ-5 стран по количеству СП в Узбекистане — инфографика

В республике действуют 18 164 предприятия с участием иностранных инвестиций из них 4 247 являются совместными, а 13 917 приходятся на иностранные предприятия

В топ-5 стран по количеству совместных предприятий в Узбекистане лидирует Россия.На 1 января 2026-го на территории республики их число составляет 909. Далее следуют Китай и Турция.По данным Нацкомстата, по состоянию на 1 января 2026 года в Узбекистане действуют 18 164 компании с зарубежными инвестициями, из них 4 247 являются совместными, а 13 917 — иностранными предприятиями.Количество действующих предприятий с иностранными инвестициями по состоянию на 1 января 2026-го увеличилось на 3 293 единицы (на 22,1 %) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Подробнее о лидерах по числу СП — в инфографике Sputnik Узбекистан.

