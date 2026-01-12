https://uz.sputniknews.ru/20260112/top-5-stran-po-kolichestvu-sp-v-uzbekistane-54758146.html
Топ-5 стран по количеству СП в Узбекистане — инфографика
Топ-5 стран по количеству СП в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
В республике действуют 18 164 предприятия с участием иностранных инвестиций из них 4 247 являются совместными, а 13 917 приходятся на иностранные предприятия
2026-01-12T18:00+0500
2026-01-12T18:00+0500
2026-01-12T18:00+0500
инфографика
предприятия
совместное предприятие
статистика
инвестиции
узбекистан
россия
китай
турция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0c/54756618_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b209a2ee83cfe4c76ae9341b94c66780.png
В топ-5 стран по количеству совместных предприятий в Узбекистане лидирует Россия.На 1 января 2026-го на территории республики их число составляет 909. Далее следуют Китай и Турция.По данным Нацкомстата, по состоянию на 1 января 2026 года в Узбекистане действуют 18 164 компании с зарубежными инвестициями, из них 4 247 являются совместными, а 13 917 — иностранными предприятиями.Количество действующих предприятий с иностранными инвестициями по состоянию на 1 января 2026-го увеличилось на 3 293 единицы (на 22,1 %) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Подробнее о лидерах по числу СП — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0c/54756618_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_5eaa5afc48b4fe6a08af53da9aa724b1.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
страны совместные предприятия узбекистан россия
страны совместные предприятия узбекистан россия
Топ-5 стран по количеству СП в Узбекистане — инфографика
В республике действуют 18 164 предприятия с участием иностранных инвестиций. Из них 4 247 являются совместными, а 13 917 — иностранные предприятия.
В топ-5 стран по количеству совместных предприятий в Узбекистане лидирует Россия.
На 1 января 2026-го на территории республики их число составляет 909. Далее следуют Китай и Турция.
По данным Нацкомстата, по состоянию на 1 января 2026 года в Узбекистане действуют 18 164 компании с зарубежными инвестициями, из них 4 247 являются совместными, а 13 917 — иностранными предприятиями.
Количество действующих предприятий с иностранными инвестициями по состоянию на 1 января 2026-го увеличилось на 3 293 единицы (на 22,1 %) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
“В Узбекистане за последние пять лет общая численность действующих предприятий с участием иностранных инвестиций возросла в 1,9 раза, а доля действующих только иностранных предприятий (от общего количества) выросла с 54,9 % до 76,6 %”, — говорится в сообщении.
Подробнее о лидерах по числу СП — в инфографике Sputnik Узбекистан.