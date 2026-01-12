https://uz.sputniknews.ru/20260112/tramp-iran-ugrozy-54743010.html

Трамп: Иран ждут невиданные удары, если Тегеран атакует базы США

Трамп: Иран ждут невиданные удары, если Тегеран атакует базы США

Sputnik Узбекистан

Президент США прокомментировал возможную атаку Тегерана на американские военные и коммерческие объекты

2026-01-12T11:00+0500

2026-01-12T11:00+0500

2026-01-12T11:00+0500

в мире

иран

тегеран

сша

дональд трамп

угрозы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/0e/47962403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d17ce8725ce41baa6f6eb7768d2769c2.jpg

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Соединенные Штаты нанесут невиданные ранее удары по Ирану в случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщают РИА Новости.Говоря о том, пересек ли Тегеран "красную линию", американский лидер сказал: "ну, они начинают это делать, похоже на то". По его словам, США изучают варианты ответа, в том числе военный. Глава Белого дома повторил, что Штаты "так или иначе" заберут Гренландию, иначе это, по его утверждению, сделают Россия или Китай. При этом он назвал себя спасителем НАТО, отметив, что в альянсе расстроятся, если США из него выйдут.Для справки: протестные настроения в Иране обострились в конце декабря из-за девальвации местной валюты и ее влияния на оптовые и розничные цены. Глава Центробанка страны Мохаммад Фарзин подал в отставку, его пост занял Абдольнасер Хеммати.С четверга, после призыва со стороны Резы Пехлеви, в республике активизировались протестные шествия с ущербом частной собственности и городской инфраструктуре. Акции сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи назвал участников вандалами. В стране перестал работать интернет, а СМИ не публиковали новости несколько часов.В субботу Пехлеви призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал вмешаться в ситуацию американского лидера Дональда Трампа.Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Он призвал выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить реальные требования граждан своими.

тегеран

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

дональд трамп иран угрозы тегеран базы сша