Трамп: Иран ждут невиданные удары, если Тегеран атакует базы США
Президент США прокомментировал возможную атаку Тегерана на американские военные и коммерческие объекты
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Соединенные Штаты нанесут невиданные ранее удары по Ирану в случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщают РИА Новости.Говоря о том, пересек ли Тегеран "красную линию", американский лидер сказал: "ну, они начинают это делать, похоже на то". По его словам, США изучают варианты ответа, в том числе военный. Глава Белого дома повторил, что Штаты "так или иначе" заберут Гренландию, иначе это, по его утверждению, сделают Россия или Китай. При этом он назвал себя спасителем НАТО, отметив, что в альянсе расстроятся, если США из него выйдут.Для справки: протестные настроения в Иране обострились в конце декабря из-за девальвации местной валюты и ее влияния на оптовые и розничные цены. Глава Центробанка страны Мохаммад Фарзин подал в отставку, его пост занял Абдольнасер Хеммати.С четверга, после призыва со стороны Резы Пехлеви, в республике активизировались протестные шествия с ущербом частной собственности и городской инфраструктуре. Акции сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи назвал участников вандалами. В стране перестал работать интернет, а СМИ не публиковали новости несколько часов.В субботу Пехлеви призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал вмешаться в ситуацию американского лидера Дональда Трампа.Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Он призвал выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить реальные требования граждан своими.
Трамп: Иран ждут невиданные удары, если Тегеран атакует базы США
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik.
Соединенные Штаты нанесут невиданные ранее удары по Ирану в случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщают РИА Новости
.
"Если они это сделают, мы нанесем им удары такой силы, какой они еще никогда не испытывали, и они даже не поверят в это. У меня есть очень мощные варианты действий", — ответил он журналистам на вопрос о возможной атаке Тегерана на американские военные и коммерческие объекты.
Говоря о том, пересек ли Тегеран "красную линию", американский лидер сказал: "ну, они начинают это делать, похоже на то". По его словам, США изучают варианты ответа, в том числе военный.
Глава Белого дома повторил, что Штаты "так или иначе" заберут Гренландию, иначе это, по его утверждению, сделают Россия или Китай. При этом он назвал себя спасителем НАТО, отметив, что в альянсе расстроятся, если США из него выйдут.
Для справки: протестные настроения в Иране обострились в конце декабря из-за девальвации местной валюты и ее влияния на оптовые и розничные цены. Глава Центробанка страны Мохаммад Фарзин подал в отставку, его пост занял Абдольнасер Хеммати.
С четверга, после призыва со стороны Резы Пехлеви, в республике активизировались протестные шествия с ущербом частной собственности и городской инфраструктуре. Акции сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи назвал участников вандалами. В стране перестал работать интернет, а СМИ не публиковали новости несколько часов.
В субботу Пехлеви призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал вмешаться в ситуацию американского лидера Дональда Трампа.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Он призвал выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить реальные требования граждан своими.