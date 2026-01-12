https://uz.sputniknews.ru/20260112/uzbekneftegaz-poluchil-promyshlennyy-pritok-gaza-na-novoy-skvajine-v-karakalpakstane-54743810.html

Узбекнефтегаз получил промышленный приток газа на новой скважине в Каракалпакстане

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Муйнакском районе Каракалпакстана на новой поисковой скважине "Шагирлик — нижняя юра № 2", пробуренной вблизи месторождения "Муйнак" в Устюртском регионе, зафиксировали промышленный приток природного газа под высоким давлением. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".Этот участок подготовили к глубокому поисковому бурению на основе данных 3D-сейсморазведки, выполненной АО "Узбекгеофизика" и ГУП "Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений", подведомственными министерству горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана.Буровые работы проводили квалифицированные специалисты Проектного офиса в структуре профильной компании.10 января 2026 года скважину пробурили до проектной глубины 5 265 метров по нижнеюрским отложениям. В интервале от 5 061 до 5 265 метров обнаружили залежи природного газа. Параллельно с этим на данном участке идет бурение и испытание еще двух поисково-разведочных скважин.

