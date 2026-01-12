https://uz.sputniknews.ru/20260112/v-ruz-za-kajdogo-turista-privlechennogo-iz-malayzii-i-indonezii-predostavyat-subsidiyu-54744677.html
В РУз за каждого туриста, привлеченного из Малайзии и Индонезии, предоставят субсидию
Согласно постановлению Кабмина республики, утверждена дорожная карта по доведению в 2026–2027 годах турпотока из Малайзии и Индонезии по направлению паломнического туризма до 100 тыс. человек
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik.
За каждого туриста, привлеченного в Узбекистан из Малайзии и Индонезии, будут предоставлять субсидии туроператорам. Это определено в соответствующем постановлении Кабмина, сообщает
пресс-служба Комитета по туризму РУз.
Речь идет о дополнительных мерах, направленных на реализацию программы паломнического туризма "Умра плюс".
“Согласно постановлению, утверждена дорожная карта по доведению в 2026-2027 годах туристического потока из Малайзии и Индонезии по направлению паломнического туризма до 100 тысяч человек. Документом предусмотрено, что до конца 2026 года Комитет по туризму будет предоставлять туроператорам, привлекающим туристов из Малайзии и Индонезии в рамках программы паломнического туризма "Умра плюс", субсидию в размере 100 долларов США за каждого туриста”, — говорится в сообщении.
В числе запланированных мероприятий:
проведение малайзийскими и индонезийскими туристами праздников Рамазан хайит и Курбан хайит в Узбекистане;
организация в Малайзии и Индонезии туристических рекламных кампаний "По следам Имама Бухари" и "Проведи Рамадан в Узбекистане";
организация в регионах Малайзии с высокой долей мусульманского населения роуд-шоу, посвященных паломническому туризму;.
разработка туристических маршрутов, включающих объекты Ташкента, а также Самаркандской и Бухарской областей.
Совместно с Агентством культурного наследия и хокимиятами Ташкента, Самаркандской и Бухарской областей для участников программы в периоды межсезонья — зимой (с 20 ноября по 20 февраля) и летом (в июле) — введут добровольные скидки на посещение объектов культурного наследия, услуги гостиниц, питания и другие виды сервиса.
Кроме того, совместно с Минтрансом, МИД и Комитетом по туризму для программы в двухнедельный срок привлекут 10 воздушных судов местных или иностранных авиакомпаний, в том числе на условиях аренды.
Также документ предусматривает разработку и предоставление туркомпаниям — участникам программы — конкурентоспособных по цене авиарейсов по туристическим маршрутам Куала-Лумпур – Самарканд – Куала-Лумпур, Куала-Лумпур – Бухара – Джидда – Куала-Лумпур, а также Джакарта – Самарканд – Джидда – Джакарта и Джакарта – Бухара – Джидда – Джакарта.