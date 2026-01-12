https://uz.sputniknews.ru/20260112/v-ruz-za-kajdogo-turista-privlechennogo-iz-malayzii-i-indonezii-predostavyat-subsidiyu-54744677.html

В РУз за каждого туриста, привлеченного из Малайзии и Индонезии, предоставят субсидию

Согласно постановлению Кабмина республики, утверждена дорожная карта по доведению в 2026–2027 годах турпотока из Малайзии и Индонезии по направлению паломнического туризма до 100 тыс. человек

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. За каждого туриста, привлеченного в Узбекистан из Малайзии и Индонезии, будут предоставлять субсидии туроператорам. Это определено в соответствующем постановлении Кабмина, сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.Речь идет о дополнительных мерах, направленных на реализацию программы паломнического туризма "Умра плюс".В числе запланированных мероприятий:Совместно с Агентством культурного наследия и хокимиятами Ташкента, Самаркандской и Бухарской областей для участников программы в периоды межсезонья — зимой (с 20 ноября по 20 февраля) и летом (в июле) — введут добровольные скидки на посещение объектов культурного наследия, услуги гостиниц, питания и другие виды сервиса.Кроме того, совместно с Минтрансом, МИД и Комитетом по туризму для программы в двухнедельный срок привлекут 10 воздушных судов местных или иностранных авиакомпаний, в том числе на условиях аренды.Также документ предусматривает разработку и предоставление туркомпаниям — участникам программы — конкурентоспособных по цене авиарейсов по туристическим маршрутам Куала-Лумпур – Самарканд – Куала-Лумпур, Куала-Лумпур – Бухара – Джидда – Куала-Лумпур, а также Джакарта – Самарканд – Джидда – Джакарта и Джакарта – Бухара – Джидда – Джакарта.

