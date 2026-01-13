https://uz.sputniknews.ru/20260113/eek-prodlila-porog-besposhlinnogo-vvoza-onlayn-pokupok-54772143.html
ЕЭК продлила порог беспошлинного ввоза онлайн-покупок в €200
Для отдельных видов товаров, например, автомобилей, определили особые ставки таможенных пошлин
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии продлил порог беспошлинного ввоза товаров онлайн-торговли на уровне €200 и установил ставку таможенной пошлины в 5% при его превышении. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Для отдельных видов товаров, например, автомобилей, определили особые ставки таможенных пошлин, уточнили в ЕЭК.Порог беспошлинного ввоза товаров в РФ составлял €200 с января 2020-го. В апреле 2022 года ЕЭК временно вернула его к уровню €1000. Решение о сохранении порога в €1000 евро неоднократно продлевали, последний раз в октябре 2023 года — до апреля 2024-го. С 1 апреля порог составлял исходные €200.Кроме того, утвердили перечень товаров, которые будут декларировать без упрощений в части применения специализированной декларации электронной торговли, предусмотренных поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС.Перечень касается покупок, не относящихся к товарам для личного пользования в соответствии с действующим правом Союза (солярии для загара, двигатели внутреннего сгорания, медицинская мебель, игральные автоматы и др.), товаров с разрешительным порядком ввоза/вывоза (оружие и боеприпасы, кости ископаемых животных, опасные отходы и др.), а также алкогольных напитков, табачных изделий, наличных денежных средств, воздушных и водных судов, отдельных видов транспортных средств и их шасси.Планируют, что новый порядок ведут с 1 июля 2026 года.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии продлил порог беспошлинного ввоза товаров онлайн-торговли на уровне €200 и установил ставку таможенной пошлины в 5% при его превышении. Об этом сообщает
пресс-служба комиссии.
"Порог беспошлинного ввоза установлен на уровне 200 евро с возможностью его пересмотра в дальнейшем. В случае превышения этого значения будет взиматься таможенная пошлина в размере 5% сверх установленных на национальном уровне ставок НДС, но не менее одного евро за килограмм, со всей стоимости покупки", — говорится в сообщении.
Для отдельных видов товаров, например, автомобилей, определили особые ставки таможенных пошлин, уточнили в ЕЭК.
Порог беспошлинного ввоза товаров в РФ составлял €200 с января 2020-го. В апреле 2022 года ЕЭК временно вернула его к уровню €1000. Решение о сохранении порога в €1000 евро неоднократно продлевали, последний раз в октябре 2023 года — до апреля 2024-го. С 1 апреля порог составлял исходные €200.
Кроме того, утвердили перечень товаров, которые будут декларировать без упрощений в части применения специализированной декларации электронной торговли, предусмотренных поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС.
Перечень касается покупок, не относящихся к товарам для личного пользования в соответствии с действующим правом Союза (солярии для загара, двигатели внутреннего сгорания, медицинская мебель, игральные автоматы и др.), товаров с разрешительным порядком ввоза/вывоза (оружие и боеприпасы, кости ископаемых животных, опасные отходы и др.), а также алкогольных напитков, табачных изделий, наличных денежных средств, воздушных и водных судов, отдельных видов транспортных средств и их шасси.
"Путем принятия данного пакета решений Комиссия завершает формирование необходимой нормативно-правовой базы, требуемой для полноценного вступления в силу и функционирования поправок в ТК ЕАЭС, принятых главами государств стран Союза в декабре 2023 года и регулирующих вопросы электронной торговли", — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Планируют, что новый порядок ведут с 1 июля 2026 года.