ЕЭК продлила порог беспошлинного ввоза онлайн-покупок в €200

ЕЭК продлила порог беспошлинного ввоза онлайн-покупок в €200

Sputnik Узбекистан

Для отдельных видов товаров, например, автомобилей, определили особые ставки таможенных пошлин

2026-01-13T14:27+0500

2026-01-13T14:27+0500

2026-01-13T14:27+0500

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии продлил порог беспошлинного ввоза товаров онлайн-торговли на уровне €200 и установил ставку таможенной пошлины в 5% при его превышении. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Для отдельных видов товаров, например, автомобилей, определили особые ставки таможенных пошлин, уточнили в ЕЭК.Порог беспошлинного ввоза товаров в РФ составлял €200 с января 2020-го. В апреле 2022 года ЕЭК временно вернула его к уровню €1000. Решение о сохранении порога в €1000 евро неоднократно продлевали, последний раз в октябре 2023 года — до апреля 2024-го. С 1 апреля порог составлял исходные €200.Кроме того, утвердили перечень товаров, которые будут декларировать без упрощений в части применения специализированной декларации электронной торговли, предусмотренных поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС.Перечень касается покупок, не относящихся к товарам для личного пользования в соответствии с действующим правом Союза (солярии для загара, двигатели внутреннего сгорания, медицинская мебель, игральные автоматы и др.), товаров с разрешительным порядком ввоза/вывоза (оружие и боеприпасы, кости ископаемых животных, опасные отходы и др.), а также алкогольных напитков, табачных изделий, наличных денежных средств, воздушных и водных судов, отдельных видов транспортных средств и их шасси.Планируют, что новый порядок ведут с 1 июля 2026 года.

