Глава МИД Узбекистана созвонился с пакистанским и турецким коллегами — подробности

Собеседники обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям, укрепление стратегического партнерства, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом Саидов сообщил в своем Telegram-канале. Министерства иностранных дел Узбекистана и Турции будут поддерживать тесное сотрудничество для обеспечения своевременного и эффективного выполнения всех соглашений, достигнутых между двумя странами, добавил Саидов. Также он рассказал о телефонном разговоре с пакистанским коллегой Мохаммадом Исхаком Даром, в ходе которого стороны отметили положительную динамику в узбекско-пакистанских отношениях, подчеркнули прочную основу взаимного доверия и общего понимания, лежащую в основе диалога. Он подчеркнул, что приоритетной задачей является дальнейшее углубление узбекско-пакистанского стратегического партнерства и расширение практического сотрудничества в ближайшем будущем.

