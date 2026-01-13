https://uz.sputniknews.ru/20260113/kakie-otrasli-ekonomiki-privlekayut-inostrantsev-v-uzbekistane-54763816.html
Какие отрасли экономики привлекают иностранцев в Узбекистане — инфографика
На 1 января 2026 года в республике действуют около 18,2 тыс. компаний с иностранным участием
Чаще всего иностранцы в Узбекистане инвестируют в торговлю. Об этом свидетельствуют данные Национального комитета республики по статистике. На втором месте со значительным отставанием — сфера промышленности.По информации Нацкомстата, на 1 января 2026 года в республике действуют 18 164 компании с иностранными инвестициями. Из них 4 247 являются совместными, а 13 917 — иностранные предприятия.Число действующих предприятий с иностранными инвестициями по состоянию на 1 января этого года увеличилось на 3 293 единицы (на 22,1 %) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Основная часть совместных предприятий, вливающих свой капитал в экономику Узбекистана, приходится на Россию. На 1 января их количество составило 909. В тройку также вошли Китай (748) и Турция (496).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
