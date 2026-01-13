https://uz.sputniknews.ru/20260113/kakie-otrasli-ekonomiki-privlekayut-inostrantsev-v-uzbekistane-54763816.html

Какие отрасли экономики привлекают иностранцев в Узбекистане — инфографика

Какие отрасли экономики привлекают иностранцев в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

На 1 января 2026 года в республике действуют около 18,2 тыс. компаний с иностранным участием

2026-01-13T11:15+0500

2026-01-13T11:15+0500

2026-01-13T11:15+0500

инфографика

экономика

инвестиции

узбекистан

совместное предприятие

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0c/54757351_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a399d93aa4ba2f60056e6531509a687.png

Чаще всего иностранцы в Узбекистане инвестируют в торговлю. Об этом свидетельствуют данные Национального комитета республики по статистике. На втором месте со значительным отставанием — сфера промышленности.По информации Нацкомстата, на 1 января 2026 года в республике действуют 18 164 компании с иностранными инвестициями. Из них 4 247 являются совместными, а 13 917 — иностранные предприятия.Число действующих предприятий с иностранными инвестициями по состоянию на 1 января этого года увеличилось на 3 293 единицы (на 22,1 %) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Основная часть совместных предприятий, вливающих свой капитал в экономику Узбекистана, приходится на Россию. На 1 января их количество составило 909. В тройку также вошли Китай (748) и Турция (496).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

экономика отрасли иностранцы узбекистан