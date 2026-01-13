https://uz.sputniknews.ru/20260113/o-chem-govorili-v-mpts-sputnik-uzbekistan--itogi-2025-goda-54768284.html

О чем говорили в МПЦ Sputnik Узбекистан — итоги 2025 года

О чем говорили в МПЦ Sputnik Узбекистан — итоги 2025 года

Sputnik Узбекистан

В этот период прошло 82 медиамероприятия — на 14 больше, чем в 2024-ом (рост примерно на 21 %). Интерес к площадке уверенно растет: общий охват медиаконтента превысил 6,2 млн просмотров в соцсетях

2026-01-13T18:15+0500

2026-01-13T18:15+0500

2026-01-13T18:15+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

медиа

организация мероприятий

россия

итоги года

инфографика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0d/54766461_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_63891fdbfed8fd5f67f0d742fa96815d.png

Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан подвел основные итоги работы в 2025 году.В этот период прошло 82 медиамероприятия — на 14 больше, чем в 2024-м (рост примерно на 21 %). Увеличилось число пресс-конференций (31 против 30) и видеомостов (30 против 29), а наиболее заметный рост показали брифинги — 19 против 7 годом ранее. Количество круглых столов осталось неизменным (2).Общее число спикеров также выросло — до 154 в 2025 году против 99 в 2024-м (+56 %). Среди них количество спикеров из РФ увеличилось с 42 до 62, то есть на 20 человек (+48 %, почти в 1,5 раза), из которых 26 — статусные российские спикеры (42 %).Интерес к площадке уверенно растет: общий охват медиаконтента превысил 6,2 млн просмотров в соцсетях.В центре обсуждений — Россия и Узбекистан, экономика и инвестиции, энергетика, миграция, межрегиональное сотрудничество, культура, образование и гуманитарные проекты.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.Все мероприятия — по ссылке.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

пресс-центр sputnik узбекистан итоги года медиа мероприятия