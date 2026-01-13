https://uz.sputniknews.ru/20260113/ploschad-samarkanda-planiruyut-uvelichit-v-25-raza--pochti-do-29-tysyach-gektarov-54771306.html

Площадь Самарканда планируют увеличить в 2,5 раза — почти до 29 тысяч гектаров

Благодаря этому, в древнем городе появятся новое жилье, туристические проекты, зеленые зоны, логистические центры, парки и объекты сферы услуг

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса РУз одобрила проект постановления об упразднении Самаркандского района, сообщает пресс-служба нижней палаты. В состав Самарканда передают земли площадью 1 410,6 га — из Акдарьинского района, 1 242,3 га — из Пастдаргомского района, 13 308 га — из Самаркандского района, 1 265,6 га — из Тайлакского района. В свою очередь 518 га земель города и 1 551 га земель Самаркандского района переходят в состав Пастдаргомского района, а 28 295 га земель Самаркандского района — в состав Тайлакского района.В ходе строительства новых жилых массивов в городках "Ширин" на территории "Темир йўл орти" и на массиве "Карасув-2" планируют возвести 710 многоквартирных жилых домов на 309 тыс. человек. Кроме того, в Самарканде реализуют новые туристические проекты, построят игровые площадки, аквапарк, зоны для полетов на воздушных шарах, парки отдыха и другие объекты развлекательного туризма и досуга, а также новые зеленые зоны, объекты сферы услуг и логистические центры. Ранее проект постановления обсудили в сходах граждан махаллей, а также на уровнях областного и районных Кенгашей народных депутатов, утвердив картографическое изображение границ и их классификацию, добавили в пресс-службе.

