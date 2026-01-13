https://uz.sputniknews.ru/20260113/rossiyskaya-armiya-nanesla-nochnoy-massirovannyy-udar-po-predpriyatiyam-vpk-ukrainy-54773930.html
Российская армия нанесла ночной массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Минобороны РФ: Этот удар стал ответом на атаки ВСУ по российским гражданским объектам. Все цели поражения были достигнуты
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Российская армия нанесла ночной массированный удар по предприятиям ВПК Украины, сообщает министерство обороны РФ.В российском военном ведомстве отметили, что этот удар стал ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам России. Все цели поражения были достигнуты.Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили:
15:00 13.01.2026 (обновлено: 15:25 13.01.2026)
Минобороны РФ: этот удар стал ответом на атаки ВСУ по российским гражданским объектам. Все цели поражения были достигнуты.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik.
Российская армия нанесла ночной массированный удар по предприятиям ВПК Украины, сообщает
министерство обороны РФ.
В российском военном ведомстве отметили, что этот удар стал ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам России. Все цели поражения были достигнуты.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — говорится в сводке Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили:
108 665 беспилотных летательных аппаратов;
645 зенитных ракетных комплексов;
27 085 танков и других боевых бронированных машин;
1 640 боевых машин реактивных систем залпового огня;
32 538 орудий полевой артиллерии и минометов;
51 609 единиц специальной военной автомобильной техники.