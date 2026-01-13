Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260113/rossiyskaya-armiya-nanesla-nochnoy-massirovannyy-udar-po-predpriyatiyam-vpk-ukrainy-54773930.html
Российская армия нанесла ночной массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Российская армия нанесла ночной массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Sputnik Узбекистан
Минобороны РФ: Этот удар стал ответом на атаки ВСУ по российским гражданским объектам. Все цели поражения были достигнуты
2026-01-13T15:00+0500
2026-01-13T15:25+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
россия
всу
украина
безопасность
минобороны рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/11/45709226_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90ffc333d6362a1bde938697e661b762.jpg
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Российская армия нанесла ночной массированный удар по предприятиям ВПК Украины, сообщает министерство обороны РФ.В российском военном ведомстве отметили, что этот удар стал ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам России. Все цели поражения были достигнуты.Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили:
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/11/45709226_208:0:1648:1080_1920x0_80_0_0_deb7e4a7254ee729e1157e830eacfbed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сво россия армия удар впк украина
сво россия армия удар впк украина

Российская армия нанесла ночной массированный удар по предприятиям ВПК Украины

15:00 13.01.2026 (обновлено: 15:25 13.01.2026)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2026
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Минобороны РФ: этот удар стал ответом на атаки ВСУ по российским гражданским объектам. Все цели поражения были достигнуты.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Российская армия нанесла ночной массированный удар по предприятиям ВПК Украины, сообщает министерство обороны РФ.
В российском военном ведомстве отметили, что этот удар стал ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам России. Все цели поражения были достигнуты.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — говорится в сводке Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили:
670 самолетов;
283 вертолета;
108 665 беспилотных летательных аппаратов;
645 зенитных ракетных комплексов;
27 085 танков и других боевых бронированных машин;
1 640 боевых машин реактивных систем залпового огня;
32 538 орудий полевой артиллерии и минометов;
51 609 единиц специальной военной автомобильной техники.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0