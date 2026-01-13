https://uz.sputniknews.ru/20260113/rossiyskaya-armiya-nanesla-nochnoy-massirovannyy-udar-po-predpriyatiyam-vpk-ukrainy-54773930.html

Российская армия нанесла ночной массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Минобороны РФ: Этот удар стал ответом на атаки ВСУ по российским гражданским объектам. Все цели поражения были достигнуты

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Российская армия нанесла ночной массированный удар по предприятиям ВПК Украины, сообщает министерство обороны РФ.В российском военном ведомстве отметили, что этот удар стал ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам России. Все цели поражения были достигнуты.Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили:

