В Узбекистане хотят узаконить практику давать ребенку фамилию по имени отца

В Узбекистане хотят узаконить практику давать ребенку фамилию по имени отца

Депутаты нижней палаты парламента одобрили концепцию соответствующего законопроекта. В настоящее время в республике по желанию родителей ребенку может быть присвоена фамилия, образованная от имени деда, как по отцовской, так и по материнской линии

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса в первом чтении приняли законопроект, который в числе других вопросов узаконит практику давать ребенку фамилию, произведенную от имени отца. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.Документ, которому предстоит еще пройти два чтения в Закпалате, получить одобрение Сената и вступить в силу после подписания его президентом, направлен на дальнейшее совершенствование системы оказания госуслуг.В настоящее время в Узбекистане фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Также, по их желанию, ему может быть присвоена фамилия, образованная от имени деда, как по отцовской, так и по материнской линии.Практику присвоения имени отца в качестве фамилии ребенку фактически используют, но она не имеет четкой правовой основы, что затрудняет регистрацию актов гражданского состояния.

