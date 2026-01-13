https://uz.sputniknews.ru/20260113/v-uzbekistane-xotyat-uzakonit-praktiku-davat-rebenku-familiyu-po-imeni-ottsa-54774518.html
В Узбекистане хотят узаконить практику давать ребенку фамилию по имени отца
В Узбекистане хотят узаконить практику давать ребенку фамилию по имени отца
Sputnik Узбекистан
Депутаты нижней палаты парламента одобрили концепцию соответствующего законопроекта. В настоящее время в республике по желанию родителей ребенку может быть присвоена фамилия, образованная от имени деда, как по отцовской, так и по материнской линии
2026-01-13T17:45+0500
2026-01-13T17:45+0500
2026-01-13T17:45+0500
общество
законопроект
законодательная палата олий мажлиса
заседание
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0d/54774349_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ba0cfe461458eae7254643f829c66c1b.jpg
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса в первом чтении приняли законопроект, который в числе других вопросов узаконит практику давать ребенку фамилию, произведенную от имени отца. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.Документ, которому предстоит еще пройти два чтения в Закпалате, получить одобрение Сената и вступить в силу после подписания его президентом, направлен на дальнейшее совершенствование системы оказания госуслуг.В настоящее время в Узбекистане фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Также, по их желанию, ему может быть присвоена фамилия, образованная от имени деда, как по отцовской, так и по материнской линии.Практику присвоения имени отца в качестве фамилии ребенку фактически используют, но она не имеет четкой правовой основы, что затрудняет регистрацию актов гражданского состояния.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0d/54774349_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_2540cb76cd69226567d70acb78e563a4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан ребенок фамилия отец
узбекистан ребенок фамилия отец
В Узбекистане хотят узаконить практику давать ребенку фамилию по имени отца
Депутаты нижней палаты парламента одобрили концепцию соответствующего законопроекта. В настоящее время в республике по желанию родителей ребенку может быть присвоена фамилия, образованная от имени деда, как по отцовской, так и по материнской линии.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik.
Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса в первом чтении приняли законопроект, который в числе других вопросов узаконит практику давать ребенку фамилию, произведенную от имени отца. Об этом сообщает
пресс-служба нижней палаты.
Документ, которому предстоит еще пройти два чтения в Закпалате, получить одобрение Сената и вступить в силу после подписания его президентом, направлен на дальнейшее совершенствование системы оказания госуслуг.
"Законопроектом предусматривается дальнейшее расширение системы оказания государственных услуг…, а также введение практики присвоения имени отца в качестве фамилии ребенку, что ранее не имело законных оснований", — говорится в сообщении.
В настоящее время в Узбекистане фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Также, по их желанию, ему может быть присвоена фамилия, образованная от имени деда, как по отцовской, так и по материнской линии.
Практику присвоения имени отца в качестве фамилии ребенку фактически используют, но она не имеет четкой правовой основы, что затрудняет регистрацию актов гражданского состояния.