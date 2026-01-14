https://uz.sputniknews.ru/20260114/ekologicheskie-reydy-na-prompredpriyatiyax-tashkenta-54785432.html

Спецкомиссия проводит экологические рейды на промпредприятиях Ташкента — подробности

Спецкомиссия проводит экологические рейды на промпредприятиях Ташкента — подробности

Sputnik Узбекистан

Главная цель мероприятий – сокращение вредных выбросов в атмосферу. Устранение выявленных нарушений находится на особом контроле

2026-01-14T12:30+0500

2026-01-14T12:30+0500

2026-01-14T12:30+0500

общество

экология

узбекистан

ташкент

рейд

сергелийский район

янгихаётский район

промышленная зона

предприятия

выбросы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0e/54783780_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1c4cee82464f3319129337a8d13e5951.png

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Спецкомиссия продолжает проводить экологические рейды на промпредприятиях столицы Узбекистана, сообщает пресс-служба Нацкомэкологии. Пресс-служба экологического ведомства рассказала, что Сергелийском районе проверили деятельность Ташкентского трубного завода имени В. Л. Галпарина, где производят сварные трубы. Предприятие отличается высоким уровнем воздействия на окружающую среду. В Янгихаетском районе проверили работу АО "Узвторцветмет" — объекта с высоким экологическим риском в Южной промзоне. Предыдущую проверку этого предприятия проводили в октябре 2025-го, по итогам которой выдали обязательное предписание. В настоящее время производственную деятельность данного предприятия в этом районе полностью останавливают. Это позволит предотвратить выброс в атмосферу почти 226,7 тонны загрязняющих веществ и существенно улучшить качество воздуха.Также в Южной промзоне проверили деятельность ташкентского филиала предприятия "Вторичные черные металлы". Оно занимается сортировкой и прессованием металлолома и относится к объектам с умеренным уровнем воздействия на окружающую среду. По итогам проверок руководители предприятия получили предписания по соблюдению экологических норм. Экологический контроль в промышленных зонах Ташкента продолжается, а устранение выявленных нарушений находится на особом контроле, добавили в пресс-службе Нацкомэкологии.

узбекистан

ташкент

сергелийский район

янгихаётский район

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

улучшение качество воздух ташкент