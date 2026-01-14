Спецкомиссия проводит экологические рейды на промпредприятиях Ташкента — подробности

Узбекистан
Главная цель мероприятий – сокращение вредных выбросов в атмосферу. Устранение выявленных нарушений находится на особом контроле
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0e/54783780_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1c4cee82464f3319129337a8d13e5951.png
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Спецкомиссия продолжает проводить экологические рейды на промпредприятиях столицы Узбекистана, сообщает пресс-служба Нацкомэкологии. Пресс-служба экологического ведомства рассказала, что Сергелийском районе проверили деятельность Ташкентского трубного завода имени В. Л. Галпарина, где производят сварные трубы. Предприятие отличается высоким уровнем воздействия на окружающую среду. В Янгихаетском районе проверили работу АО "Узвторцветмет" — объекта с высоким экологическим риском в Южной промзоне. Предыдущую проверку этого предприятия проводили в октябре 2025-го, по итогам которой выдали обязательное предписание. В настоящее время производственную деятельность данного предприятия в этом районе полностью останавливают. Это позволит предотвратить выброс в атмосферу почти 226,7 тонны загрязняющих веществ и существенно улучшить качество воздуха.Также в Южной промзоне проверили деятельность ташкентского филиала предприятия "Вторичные черные металлы". Оно занимается сортировкой и прессованием металлолома и относится к объектам с умеренным уровнем воздействия на окружающую среду. По итогам проверок руководители предприятия получили предписания по соблюдению экологических норм. Экологический контроль в промышленных зонах Ташкента продолжается, а устранение выявленных нарушений находится на особом контроле, добавили в пресс-службе Нацкомэкологии.
© Комитет по экологии и изменению климатаВ Янгихаётском и Сергелийском районах проведены экологические рейды
Главная цель мероприятий — сокращение вредных выбросов в атмосферу. Устранение выявленных нарушений находится на особом контроле.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Спецкомиссия продолжает проводить экологические рейды на промпредприятиях столицы Узбекистана, сообщает пресс-служба Нацкомэкологии.

"Специальная комиссия под руководством советника Президента Республики Узбекистан по вопросам экологии продолжает проведение экорейдов на промышленных предприятиях с целью снижения загрязнения воздуха. Очередные рейды прошли в промышленных зонах Янгихаетского и Сергелийского районов Ташкента", — говорится в сообщении.

Пресс-служба экологического ведомства рассказала, что Сергелийском районе проверили деятельность Ташкентского трубного завода имени В. Л. Галпарина, где производят сварные трубы. Предприятие отличается высоким уровнем воздействия на окружающую среду.
В Янгихаетском районе проверили работу АО "Узвторцветмет" — объекта с высоким экологическим риском в Южной промзоне.
Предыдущую проверку этого предприятия проводили в октябре 2025-го, по итогам которой выдали обязательное предписание.
В настоящее время производственную деятельность данного предприятия в этом районе полностью останавливают. Это позволит предотвратить выброс в атмосферу почти 226,7 тонны загрязняющих веществ и существенно улучшить качество воздуха.

"В соответствии с решением Спецкомиссии и выданным предписанием Национального комитета по экологии и изменению климата завод передислоцируется в другой регион и прекращает производственную деятельность в Янгихаетском районе. Устаревшие и экологически вредные плавильные печи утилизируются, а само предприятие продолжит свою деятельность на технологически более совершенном оборудовании в другом регионе", — говорится в сообщении.

Также в Южной промзоне проверили деятельность ташкентского филиала предприятия "Вторичные черные металлы". Оно занимается сортировкой и прессованием металлолома и относится к объектам с умеренным уровнем воздействия на окружающую среду.
По итогам проверок руководители предприятия получили предписания по соблюдению экологических норм.
Экологический контроль в промышленных зонах Ташкента продолжается, а устранение выявленных нарушений находится на особом контроле, добавили в пресс-службе Нацкомэкологии.
