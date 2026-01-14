https://uz.sputniknews.ru/20260114/svo-nastuplenie-na-slavyansko-kramatorskom-napravlenii-54797278.html

СВО: наступление на Славянско-Краматорском направлении

СВО: наступление на Славянско-Краматорском направлении

Российские войска в начале нового 2026 года прочно удерживают стратегическую инициативу, уверенно наступают на всех участках фронта в зоне СВО. На северо-западе Донбасса – продвигаются к Славянску и Краматорску, начинают штурм Святогорска

После освобождения Северска группировка войск "Юг" решительно наступает на Славянско-Краматорском направлении. Взламывает оборону противника, обходя укрепрайоны ВСУ с флангов. За минувшие сутки "Южная" нанесла поражение семи бригадам ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Кондратовки, Константиновки, Степановки и Никифоровки.Продолжаются удары по точкам дислокации и позициям украинских войск – на Славянской ТЭС, в населенных пунктах Кривой Лук, Каленики, Рай-Александровка, Резниковка, Николаевка, Старый Караван.Войска 20-й гвардейской армии на Славянском направлении преодолели сложный лесной массив, и прорвали оборону ВСУ на участке Яровая – Святогорск (около 4 км по фронту).Рост поставок БПЛА, массовое применение неуязвимых для РЭБ противника FPV-дронов на оптоволокне – позволяют российским войскам активнее использовать безупречную тактику прорывов и охватов. Беспилотное формирование "Рубикон" не оставляет противнику ни одного шанса. Непрерывное огневое воздействие на ближайший тыл и логистику ВСУ приводит к изоляции и деградации украинской обороны: боевые позиции трансформируются в "точки выживания" малых подразделений. И эти локации методично охватывают с флангов российские штурмовики.Ранее Северск освободили скрытно проникшие в город 24 штурмовые группы общей численностью 84 человека (!). Батальонные командный пункт ВСУ в Гуляйполе был захвачен всего тремя российскими штурмовиками.По данным Минобороны РФ, за время специальной военной операции уничтожены: Победы на поле боя – самый надежный путь к достижению стратегических целей СВО.С другой стороны, фронтовые успехи Вооруженных сил РФ политически раскалывают и ослабляют коллективный Запад, благотворно влияют на российскую позицию в переговорах с Соединенными Штатами.Парадоксы прокси-войныНа экстренном заседании Совета Безопасности ООН 12 января (по запросу Киева) заместитель постпреда США Тэмми Брюс осудила российскую атаку 9 января на украинском ТВД с использованием БРСД "Орешник". Якобы действия Москвы угрожают "расширением и усилением войны", в то время как Вашингтон работает с Киевом над прекращением конфликта путем переговоров. Это образец американского политического лицемерия, ведь одновременно в конгресс США внесли законопроект "о предоставлении статуса штата" Гренландии. Поправки направлены на обеспечение стратегических интересов нацбезопасности США в Арктике, и президенту Дональду Трампу могут быть предоставлены полномочия "для аннексии или иного приобретения Гренландии в качестве территории США"."Минувший" президент США Джо Байден в 2021 году заявил, что американцы более не намерены использовать войска для изменения власти в других странах, и сама эта концепция (включая вторжение в Ирак) была признана ошибочной и демократами, и трампистами. Сегодня многое изменилось. Геополитические интересы европейских союзников и киевских марионеток явно омрачают светлое будущее Америки, мешают плановому достижению величия за счет чужих территорий. Тем более, что Россия уже "получила свою первую ракету наземного базирования, способную наносить обычные гиперзвуковые удары по материковой части США", а в странах НАТО аналогов нет, то есть европейские союзники стратегически бесполезны.Заметим, Вашингтон не планирует прекращать выгодную поддержку Украины. По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп положительно оценивает атаки ВСУ на объекты российской энерго-инфраструктуры, они якобы дают Белому дому рычаги давления на Кремль. Захват американским спецназом "околовенесуэльских" танкеров между Исландией и Великобританией – тому подтверждение.России предстоит пройти свой исторический путь, и украинский конфликт (искусственно созданный США и НАТО) – не последний риф в этом бурном геополитическом море. Территория РФ – слишком велика и богата природными ресурсами, чтобы хищнические инстинкты Запада угасли после провала "украинского проекта". Очень жаль, что Киев стал тупым инструментом заокеанских хозяев. Если в перспективе украинская государственность в каком-то виде сохранится, гарантом ее безопасности может быть только Россия. Собственно, на Западе этого и не скрывают.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

