Умер журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик — ему было 40 лет

Умер журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик — ему было 40 лет

Его последняя программа вышла в эфир в понедельник, 12 января. Известный журналист, по словам коллег, умел и первых лиц страны слушать внимательно, и простого человека — с таким же уважением

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Умер журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик, сообщает Sputnik Молдова.Отмечается, что Андрей никогда не поступался принципами и глубоко переживал за судьбу родной Молдовы. Для него правда и ответственность перед зрителями и слушателями всегда были на первом месте.Его программа стала настоящей площадкой для честного разговора: в студии у Андрея бывали первые лица государства, политики, эксперты, общественные деятели, священнослужители. По словам коллег, известный журналист, умел и первых лиц страны слушать внимательно, и простого человека — с таким же уважением. Это было не просто эфирное время, а честный диалог о самом важном — от политики до веры.Последняя программа Андрея Петрика вышла в эфир в понедельник, 12 января. Тогда никто не мог представить, что это будет его прощальный эфир.О смерти Андрея Петрика своем в Telegram-канале сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Симоньян также выразила соболезнования близким известного журналиста и отметила, что его семье окажут всю необходимую помощь.

