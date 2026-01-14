https://uz.sputniknews.ru/20260114/umer-jurnalist-sputnik-moldova-andrey-petrik--emu-bylo-40-let-54797003.html
Умер журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик — ему было 40 лет
Sputnik Узбекистан
Его последняя программа вышла в эфир в понедельник, 12 января. Известный журналист, по словам коллег, умел и первых лиц страны слушать внимательно, и простого человека — с таким же уважением
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Умер журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик, сообщает Sputnik Молдова.Отмечается, что Андрей никогда не поступался принципами и глубоко переживал за судьбу родной Молдовы. Для него правда и ответственность перед зрителями и слушателями всегда были на первом месте.Его программа стала настоящей площадкой для честного разговора: в студии у Андрея бывали первые лица государства, политики, эксперты, общественные деятели, священнослужители. По словам коллег, известный журналист, умел и первых лиц страны слушать внимательно, и простого человека — с таким же уважением. Это было не просто эфирное время, а честный диалог о самом важном — от политики до веры.Последняя программа Андрея Петрика вышла в эфир в понедельник, 12 января. Тогда никто не мог представить, что это будет его прощальный эфир.О смерти Андрея Петрика своем в Telegram-канале сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Симоньян также выразила соболезнования близким известного журналиста и отметила, что его семье окажут всю необходимую помощь.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik.
Умер журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик, сообщает Sputnik Молдова
.
"Ушел из жизни Андрей Петрик — замечательный человек, талантливый журналист, патриот своей Родины…Более десяти лет Андрей работал в нашей редакции. Начинал корреспондентом, а со временем вырос в одного из самых узнаваемых и уважаемых авторов и ведущих", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Андрей никогда не поступался принципами и глубоко переживал за судьбу родной Молдовы. Для него правда и ответственность перед зрителями и слушателями всегда были на первом месте.
Его программа стала настоящей площадкой для честного разговора: в студии у Андрея бывали первые лица государства, политики, эксперты, общественные деятели, священнослужители. По словам коллег, известный журналист, умел и первых лиц страны слушать внимательно, и простого человека — с таким же уважением. Это было не просто эфирное время, а честный диалог о самом важном — от политики до веры.
Последняя программа Андрея Петрика вышла в эфир в понедельник, 12 января. Тогда никто не мог представить, что это будет его прощальный эфир.
О смерти Андрея Петрика своем в Telegram-канале сообщила
главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Умер журналист нашего Sputnik Молдова Андрей Петрик. 40 лет всего было. Работал в 'Спутнике' с самого основания. Еще вчера записывал программу, и вдруг — инфаркт", — написала она.
Симоньян также выразила соболезнования близким известного журналиста и отметила, что его семье окажут всю необходимую помощь.