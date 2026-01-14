Лавров назвал условие, при котором может быть достигнут мир на Украине
17:05 14.01.2026 (обновлено: 17:28 14.01.2026)
© Sputnik / Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкIII Минская международная конференция по евразийской безопасности
© Sputnik / Кирилл Зыков/
Подписаться
Глава российского внешнеполитического ведомства выступил на пресс-конференции после переговоров с намибийской коллегой Селмой Ашипалой-Мусавьи.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Только устранение первопричин украинского конфликта сделает возможным долгосрочный мир на Украине, заявил глава министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД РФ выступил на пресс-конференции после переговоров с намибийской коллегой Селмой Ашипалой-Мусавьи.
"Встречи (в России со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом — прим. ред.) были серьезными, конкретными. Нацеленными на то, чтобы разобраться с первопричинами украинского кризиса и согласовать пути преодоления этих первопричин. Иначе никакого устойчивого, долгосрочного мира ожидать не приходится", — сказал Лавров журналистам.
Другие заявления главы российского внешнеполитического ведомства:
российская сторона готова к контактам со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером;
контакты РФ и США по Украине основаны на результатах встречи на Аляске;
Россия открыта к переговорам по Украине, если они носят серьезный характер;
Москва пока не получала информации об итогах встречи по Украине в Париже между европейскими странами "коалиции желающих", США и Владимиром Зеленским, но заинтересована в том, чтобы узнать детали от американской стороны;
Россия ценит взвешенную позицию Намибии по Украине;
Россия и Намибия активизируют усилия по торговому сотрудничеству;
Россия и Намибия возобновят консультации на высоком уровне;
дружественные связи между Россией и Намибией развиваются поступательно;
Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о планах связаться с Владимиром Путиным работой на публику;
заявления Запада об идее введения режима прекращения огня на Украине являются попыткой дать Киеву время;
отношения России и Ирана не могут быть изменены какой-либо третьей стороной;
позиция России по Венесуэле остается неизменной, основывается на территориальной целостности государств;
принципиальные оценки РФ незаконной операции США в Венесуэле в силе, это грубейшее нарушение международного права;
сложно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в Венесуэле, сейчас власти страны отстаивают свои национальные приоритеты;
Россию и Венесуэлу связывает долгая история стратегических отношений, Москва привержена договоренностям, которые были достигнуты ранее.