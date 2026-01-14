https://uz.sputniknews.ru/20260114/uslovie-pri-kotorom-mojet-byt-dostignut-mir-na-ukraine-54800303.html

Лавров назвал условие, при котором может быть достигнут мир на Украине

Глава российского внешнеполитического ведомства выступил на пресс-конференции после переговоров с намибийской коллегой Селмой Ашипалой-Мусавьи

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Только устранение первопричин украинского конфликта сделает возможным долгосрочный мир на Украине, заявил глава министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава МИД РФ выступил на пресс-конференции после переговоров с намибийской коллегой Селмой Ашипалой-Мусавьи.Другие заявления главы российского внешнеполитического ведомства:

