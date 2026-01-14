https://uz.sputniknews.ru/20260114/uzbekistan-futbol-u-23-match-yujnaya-koreya-pobeda-54790779.html
Сборная Узбекистана по футболу U-23 обыграла Южную Корею и вышла в 1/4 финала Кубка Азии
Сборная Узбекистана по футболу U-23 обыграла Южную Корею и вышла в 1/4 финала Кубка Азии
Sputnik Узбекистан
Встреча прошла в Саудовской Аравии в рамках третьего тура группы C. Теперь команда Узбекистана поборется за выход в полуфинал 17 января
2026-01-14T11:50+0500
2026-01-14T11:50+0500
2026-01-14T11:50+0500
футбол
спорт
узбекистан
молодежь
южная корея
сборная
матч
саудовская аравия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/19/23557973_0:0:3355:1887_1920x0_80_0_0_2d3a201880e25e9242c1f7ef1497d0fe.jpg
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана победила Республику Корея в заключительном матче группового Кубка Азии футболу U-23 (среди игроков до 23 лет) и вышла в четвертьфинал турнира, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.Встреча прошла в Саудовской Аравии в рамках третьего тура группы C и закончилась со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Бехруз Каримов и Саидумархон Саиднуруллаев.Теперь команда Узбекистана поборется за выход в полуфинал 17 января.Соперник сборной Узбекистана по четвертьфиналу определится по итогам матчей в группе D — Китай, Австралия, Ирак и Таиланд.
узбекистан
южная корея
саудовская аравия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/19/23557973_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_65553e7a777b6772f85f568ab4db1f50.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
матч сборная узбекистан южная корея саудовская аравия
матч сборная узбекистан южная корея саудовская аравия
Сборная Узбекистана по футболу U-23 обыграла Южную Корею и вышла в 1/4 финала Кубка Азии
Встреча прошла в Саудовской Аравии в рамках третьего тура группы C. Теперь команда Узбекистана поборется за выход в полуфинал 17 января.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik.
Молодежная сборная Узбекистана победила Республику Корея в заключительном матче группового Кубка Азии футболу U-23 (среди игроков до 23 лет) и вышла в четвертьфинал турнира, сообщает
пресс-служба НОК Узбекистана.
Встреча прошла в Саудовской Аравии в рамках третьего тура группы C и закончилась со счетом 2:0.
Авторами забитых мячей стали Бехруз Каримов и Саидумархон Саиднуруллаев.
Теперь команда Узбекистана поборется за выход в полуфинал 17 января.
Соперник сборной Узбекистана по четвертьфиналу определится по итогам матчей в группе D — Китай, Австралия, Ирак и Таиланд.