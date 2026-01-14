https://uz.sputniknews.ru/20260114/uzbekistan-kitay-logisticheskaya-baza-tashkent-54798392.html

Узбекистан и Китай создадут совместную складско-логистическую базу в Ташкенте

Узбекистан и Китай создадут совместную складско-логистическую базу в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Документ будет способствовать повышению промышленного потенциала столицы Узбекистана, развитию международной кооперации и реализации новых инвестпроектов

2026-01-14T17:40+0500

2026-01-14T17:40+0500

2026-01-14T17:40+0500

узбекистан

китай

меморандум

сотрудничество

логистика

товары

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0e/54796463_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_8dd547c1b4f75651c8f2021f17767031.jpg

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В Ташкенте появятся китайско-узбекская логистическая база и выставочный центр по обмену продукцией, сообщает пресс-служба столичной администрации. Это определено в меморандуме о сотрудничестве, подписанном между Дирекцией по управлению промышленными зонами Ташкента и Национальной экономической и технологической зоной развития китайского Шихэцзы. Меморандум также предусматривает усиление взаимного товарообмена и кооперации между резидентами промзон РУз и КНР, налаживание регулярных деловых визитов и привлечение инвестиций, расширение объемов торговли между двумя государствами и привлечение современных технологий посредством обмена информацией. "Данный меморандум будет способствовать дальнейшему повышению промышленного потенциала города Ташкента, развитию международной кооперации и реализации новых инвестиционных проектов", — говорится в сообщении.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан китай сотрудничество