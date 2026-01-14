Узбекистан
Узбекистан и Китай создадут совместную складско-логистическую базу в Ташкенте
Узбекистан и Китай создадут совместную складско-логистическую базу в Ташкенте
Стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Документ будет способствовать повышению промышленного потенциала столицы Узбекистана, развитию международной кооперации и реализации новых инвестпроектов
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В Ташкенте появятся китайско-узбекская логистическая база и выставочный центр по обмену продукцией, сообщает пресс-служба столичной администрации. Это определено в меморандуме о сотрудничестве, подписанном между Дирекцией по управлению промышленными зонами Ташкента и Национальной экономической и технологической зоной развития китайского Шихэцзы. Меморандум также предусматривает усиление взаимного товарообмена и кооперации между резидентами промзон РУз и КНР, налаживание регулярных деловых визитов и привлечение инвестиций, расширение объемов торговли между двумя государствами и привлечение современных технологий посредством обмена информацией. "Данный меморандум будет способствовать дальнейшему повышению промышленного потенциала города Ташкента, развитию международной кооперации и реализации новых инвестиционных проектов", — говорится в сообщении.
Узбекистан и Китай создадут совместную складско-логистическую базу в Ташкенте

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Документ будет способствовать повышению промышленного потенциала столицы Узбекистана, развитию международной кооперации и реализации новых инвестпроектов.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В Ташкенте появятся китайско-узбекская логистическая база и выставочный центр по обмену продукцией, сообщает пресс-служба столичной администрации.
Это определено в меморандуме о сотрудничестве, подписанном между Дирекцией по управлению промышленными зонами Ташкента и Национальной экономической и технологической зоной развития китайского Шихэцзы.
"В рамках данного соглашения определены следующие приоритетные направления развития практического взаимодействия: создание Китайско-Узбекской складско-логистической базы, а также Китайско-Узбекского выставочного центра по обмену продукцией с целью укрепления материально-технической базы", — говорится в сообщении.

Меморандум также предусматривает усиление взаимного товарообмена и кооперации между резидентами промзон РУз и КНР, налаживание регулярных деловых визитов и привлечение инвестиций, расширение объемов торговли между двумя государствами и привлечение современных технологий посредством обмена информацией.
"Данный меморандум будет способствовать дальнейшему повышению промышленного потенциала города Ташкента, развитию международной кооперации и реализации новых инвестиционных проектов", — говорится в сообщении.
0