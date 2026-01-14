Узбекистан
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
На два года: в ЕАЭС обнулили пошлины на фосфаты для производства удобрений
Применение нулевой ставки ввозной таможенной пошлины позволит обеспечить загрузку мощностей производителей минеральных удобрений в условиях ограниченных объемов выработки фосфатов на территории Союза
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Коллегия ЕЭК на два года обнулила ввозные пошлины на фосфаты для производства минеральных удобрений, сообщает пресс-служба комиссии.Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.Пресс-служба ЕЭК уточнила, что подобная временная ставка таможенной пошлины действовала с 5 января 2024-го по 4 января 2026 года.
Применение нулевой ставки ввозной таможенной пошлины позволит обеспечить загрузку мощностей производителей минеральных удобрений в условиях ограниченных объемов выработки фосфатов на территории Союза.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Коллегия ЕЭК на два года обнулила ввозные пошлины на фосфаты для производства минеральных удобрений, сообщает пресс-служба комиссии.
"Коллегия Евразийской экономической комиссии установила ставку ввозной таможенной пошлины в отношении природных фосфатов кальция, алюминиево-кальциевых природных фосфатов и фосфатного мела, размолотых в размере 0% от таможенной стоимости до 29 февраля 2028 года включительно", — говорится в сообщении.
Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

"Применение нулевой ставки ввозной таможенной пошлины позволит обеспечить загрузку мощностей производителей минеральных удобрений в условиях ограниченных объемов выработки фосфатов на территории Евразийского экономического союза", — пояснил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Пресс-служба ЕЭК уточнила, что подобная временная ставка таможенной пошлины действовала с 5 января 2024-го по 4 января 2026 года.
В Узбекистане к 2030 году планируют увеличить выпуск минеральных удобрений в 1,5 раза - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2025
В Узбекистане к 2030 году планируют увеличить выпуск минеральных удобрений в 1,5 раза.
3 декабря 2025, 21:32
