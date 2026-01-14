https://uz.sputniknews.ru/20260114/v-eaeu-obnulili-poshliny-na-fosfaty-dlya-proizvodstva-udobreniy-54792124.html

На два года: в ЕАЭС обнулили пошлины на фосфаты для производства удобрений

На два года: в ЕАЭС обнулили пошлины на фосфаты для производства удобрений

Sputnik Узбекистан

Применение нулевой ставки ввозной таможенной пошлины позволит обеспечить загрузку мощностей производителей минеральных удобрений в условиях ограниченных объемов выработки фосфатов на территории Союза

2026-01-14T14:00+0500

2026-01-14T14:00+0500

2026-01-14T14:00+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

удобрения

пошлины

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1b/34350015_0:252:3192:2048_1920x0_80_0_0_7b2dfceb276ef129fc4366195ccf1063.jpg

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Коллегия ЕЭК на два года обнулила ввозные пошлины на фосфаты для производства минеральных удобрений, сообщает пресс-служба комиссии.Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.Пресс-служба ЕЭК уточнила, что подобная временная ставка таможенной пошлины действовала с 5 января 2024-го по 4 января 2026 года.

https://uz.sputniknews.ru/20251203/53924657.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс пошлины фосфаты удобрения производство