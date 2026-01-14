В Посольстве Узбекистана в Москве прошел брифинг в честь 34-летия ВС республики

https://uz.sputniknews.ru/20260114/v-posolstve-uzbekistana-v-moskve-proshel-brifing-v-chest-34-letiya-vs-respubliki-54793480.html

Участникам продемонстрировали видеоролики, посвященные реформам в национальной армии Узбекистана, вопросам соцзащиты военнослужащих, их боевой и нравственной подготовке

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В Посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный празднованию 34-летия со дня основания Вооруженных Сил Узбекистана и Дня защитников Родины, сообщает пресс-служба диппредставительства республики.В мероприятии участвовали представители Минобороны России, военные атташе зарубежных стран, аккредитованные в РФ, эксперты и общественные деятели, а также российские СМИ.Отмечалось, что в результате масштабных реформ, проведенных в республике в последние годы, имидж и потенциал национальной армии кардинально изменились. И сегодня Вооруженные силы Узбекистана стали мощной силой, способной обеспечить безопасность и стабильность страны.Участники брифинга подчеркнули, что Узбекистан проводит миролюбивую, гибкую и прагматичную военную политику, основываясь на нормах международного права и национального законодательства страны.Речь шла об изменениях и новациях, которые осуществляют в Вооруженных силах республики по инициативе президента Узбекистана.Российской стороне рассказали о совершенствовании Стратегии "Узбекистан — 2030" с целью дальнейшего развития социально-экономической сферы, а также укрепления мощи Вооруженных сил, обороноспособности и военного потенциала страны.Также участникам продемонстрировали видеоролики, посвященные реформам национальной армии Узбекистана, вопросам социальной защиты военнослужащих, их боевой и нравственной подготовке.

