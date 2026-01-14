Узбекистан
Выставка "Национальная армия — щит родной земли, страж нашего мира и спокойствия" — фото
Выставка "Национальная армия — щит родной земли, страж нашего мира и спокойствия" — фото
Экспозицию в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана приурочили ко Дню защитников Родины и 34-летию образования Вооруженных Сил РУз
"Национальная армия — щит родной земли, страж нашего мира и спокойствия" — выставка под таким названием открылась в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана накануне Дня защитников Родины, который отмечают в республике 14 января, и 34-й годовщины образования Вооруженных Сил РУз.В экспозиции представлены живописные и графические произведения художников Узбекистана, отражающие образы и воинский дух великих полководцев: Амира Тимура, Захириддина Мухаммада Бобура, Джалолиддина Мангуберди, Спитамена, а также лидеров джадидизма — Бехбуди, Абдуллы Кодири, Усмона Носира.Она также включает произведения из фондов Дирекции художественных выставок (ДХВ) и Музея миниатюры Востока имени Камилиддина Бехзода.Лейтмотивом выставки является то, что на страже Родины, сохранения мира и духовных ценностей стоит каждый человек — от простого солдата до генерала, от учителя до просветителя.Председатель Академии художеств, народный художник Узбекистана, академик Акмаль Нур особо подчеркнул значимость данной выставки, позволяющей глубже узнать историю Узбекистана и всего региона Центральной Азии, для патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти народа.Выставка продлится до 30 января 2026 года.
0