https://uz.sputniknews.ru/20260114/zlygostev-press-konferentsiya-mpts-sputnik-54786198.html

Торгпред России в Узбекистане выступит на пресс-конференции в МПЦ Sputnik

Sputnik Узбекистан

Речь пойдет об итогах торгово-экономических отношений между двумя странами в 2025-ом и планах на 2026 год

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 15 января в 12.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция Торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева.Спикер расскажет об итогах торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном в 2025 году и планах на 2026 год.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

