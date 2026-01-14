Торгпред России в Узбекистане выступит на пресс-конференции в МПЦ Sputnik
11:00 14.01.2026 (обновлено: 11:18 14.01.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Бахром Хатамов
Речь пойдет об итогах торгово-экономических отношений между двумя странами в 2025-м и планах на 2026 год.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 15 января в 12.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция Торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.