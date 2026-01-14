Узбекистан
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов.
Торгпред России в Узбекистане выступит на пресс-конференции в МПЦ Sputnik
Торгпред России в Узбекистане выступит на пресс-конференции в МПЦ Sputnik
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет об итогах торгово-экономических отношений между двумя странами в 2025-ом и планах на 2026 год
2026-01-14T11:00+0500
2026-01-14T11:18+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46052447_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0816aea259053e83561cd43a9052f78f.jpg
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 15 января в 12.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция Торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева.Спикер расскажет об итогах торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном в 2025 году и планах на 2026 год.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
Торгпред России в Узбекистане выступит на пресс-конференции в МПЦ Sputnik

11:00 14.01.2026 (обновлено: 11:18 14.01.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Речь пойдет об итогах торгово-экономических отношений между двумя странами в 2025-м и планах на 2026 год.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 15 января в 12.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция Торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева.
Спикер расскажет об итогах торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном в 2025 году и планах на 2026 год.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
