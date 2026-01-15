https://uz.sputniknews.ru/20260115/iran-poroxovaya-bochka-yujnogo-kavkaza-i-tsentralnoy-azii-54808538.html

Иран — пороховая бочка Южного Кавказа и Центральной Азии

Иран — пороховая бочка Южного Кавказа и Центральной Азии

Под предлогом защиты протестующих, президент США Дональд Трамп за минувшие две недели семь раз угрожал Ирану военными действиями, которые могут "попутно" дестабилизировать страны Южного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока

To be, or not to be – не вопрос, обсуждается лишь масштаб очередной карательной операции Пентагона против законного руководства Исламской Республики.Президент США Дональд Трамп 13 января призвал американцев и союзников покинуть Иран. А также обнадежил протестующих (недовольных экономическим кризисом): "Помощь уже в пути" (. Американская "помощь" обещает Ирану "цветную революцию", новые потрясения и бедствия, достанется и соседним странам.Тегеран в понедельник заявил о готовности к "справедливым переговорам, основанным на равных правах и взаимном уважении", но Вашингтон уже закусил удила. Пентагон 12 января представил Трампу широкий спектр вариантов ударов по Ирану. Американцы запросили у европейских союзников разведывательные данные о целях в Исламской Республике.По информации The Washington Post, приоритетными целями станут руководители государства и сил безопасности. Напомню, прошлые переговоры с администрацией Трампа завершились (в июне 2025 года) ударами Пентагона и ВВС Израиля по военно-политическому руководству и ядерным объектам Ирана. Телеканал CNN напомнил: "В ходе 12-дневной войны… было уничтожено значительное число высших военных руководителей Ирана". Вероятно повторение истории. Израиль к этому близок – самолеты ЦАХАЛ и все оперативные подразделения находятся в состоянии максимальной готовности.Растет угроза перекрытия Ираном судоходного фарватера в Ормузском проливе, и соразмерно растут мировые цены на нефть. Параллельно Дональд Трамп пытается 25-процентными пошлинами "запретить" всю торговлю с Тегераном. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф тайно контактирует с "дистанционным лидером оппозиции", изгнанным в 1979-м наследным принцем Резой Пехлеви. Глава Американского института нефти Майк Соммерс констатирует готовность американских нефтепроизводителей стать "стабилизирующей силой" в Иране в случае смены власти. В Европе считают дни до "падения иранского режима".Ресурсы ПентагонаЦель этой вакханалии (за рамками международного права) – навредить/отомстить "непокорным": аятолле Хаменеи, КСИР, и крупнейшим покупателям иранской нефти Китаю, Индии. Однако возможности американской армии "на земле" крайне ограничены. Военно-морские силы США в регионе Персидского залива "истощены" развертыванием "армады" у берегов Венесуэлы. Неподалеку от Ирана находятся лишь несколько американских эсминцев и субмарин, способных запускать ракеты большой дальности. Ближайшая авианосная ударная группа – в Южно-Китайском море, вместе с авианосцем "Авраам Линкольн". Ударная авиация рассредоточена на американских базах по всему Ближнему Востоку, и даже переброска с континентальной части США стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit успеха не гарантирует.Удар семи стратегических бомбардировщиков США B-2 по трем иранским ядерным центрам 22 июня 2025 года развеял иллюзии о миротворчестве Трампа, и все же не изменил внешнюю и внутреннюю политику Тегерана. Сегодня Иран угрожает ракетными ударами по военным базам США и их союзников в случае нового акта американской агрессии.Несколько стран Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Оман, Катар) призвали США не наносить удар по Ирану, чтобы избежать турбулентности на международном нефтяном рынке. Безусловно, военная операция "отрикошетит" странам Южного Кавказа и Центральной Азии, где месяц назад иранский президент Масуд Пезешкиан продвигал многомиллиардное торгово-экономическое сотрудничество. Весы истории колеблются, но Трамп предсказуемо примет решение в пользу "величия Америки". Перефразируя древнеримского Катона, "Тегеран должен быть разрушен", даже вопреки здравому смыслу и недостатку ресурсов для разрушения. Преемственность во внешней политике США совершенно очевидна.Американское издание Responsible Statecraft отмечает: "Иран вступил в период неустойчивого равновесия". И все же это одно из древнейших государств и наиболее "фундаментальных" обществ в истории человечества. В обозримой перспективе превращение Ирана в американскую нефтяную колонию маловероятно. Гипотетический крах Исламской Республики – фундаментальная угроза безопасности РФ на южном направлении. Поэтому Москва готова развивать двустороннее стратегическое партнерство с Тегераном, вопреки суровым условиям и обстоятельствам.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

