Исключение, а не правило в здоровом рационе: врач назвала допустимую порцию колбасы

Специалист рекомендует при употреблении колбасных изделий обязательно сочетать их с большим количеством свежих овощей и цельнозерновым хлебом.

Тем, кто не представляет своей жизни без колбасы, лучше употреблять ее не чаще двух раз в неделю и небольшими порциями по 50-70 граммов, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.Специалист пояснила, что овощи содержат клетчатку и антиоксиданты, которые помогут частично нейтрализовать вредные вещества, содержащиеся в колбасе.Мало того, что колбаса — это переработанное мясо очень низкого качества с большим количеством жира, в ней содержится еще и множество добавок, которые усиливают вкус. И, разумеется, очень много соли. Все эти компоненты превращают популярный мясной деликатес в бомбу замедленного действия для организма, который вредит всем независимо от пола, возраста и состояния здоровья.Исследования показывают, что фанаты обработанного мяса чаще страдают от высокого давления, болезней сердца и желудка, хронической обструктивной болезни легких. Кроме того, регулярное употребление колбас, особенно копченых, увеличивает риск рака желудка и кишечника.

