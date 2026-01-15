https://uz.sputniknews.ru/20260115/kolbasa-portsiya-zdorovye-54802460.html
Исключение, а не правило в здоровом рационе: врач назвала допустимую порцию колбасы
Sputnik Узбекистан
2026-01-15T22:04+0500
2026-01-15T22:04+0500
2026-01-15T22:04+0500
Специалист рекомендует при употреблении колбасных изделий обязательно сочетать их с большим количеством свежих овощей и цельнозерновым хлебом.
Тем, кто не представляет своей жизни без колбасы, лучше употреблять ее не чаще двух раз в неделю и небольшими порциями по 50-70 граммов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.
"Колбаса — это продукт, который стоит рассматривать как исключение, а не как правило в здоровом рационе. Если совсем не можете отказаться, выбирайте вареную колбасу по ГОСТу, ешьте ее не чаще одного-двух раз в неделю небольшими порциями по 50-70 граммов и обязательно сочетая с большим количеством свежих овощей и цельнозерновым хлебом", — сказала она.
Специалист пояснила, что овощи содержат клетчатку и антиоксиданты, которые помогут частично нейтрализовать вредные вещества, содержащиеся в колбасе.
Мало того, что колбаса — это переработанное мясо очень низкого качества с большим количеством жира, в ней содержится еще и множество добавок, которые усиливают вкус. И, разумеется, очень много соли. Все эти компоненты превращают популярный мясной деликатес в бомбу замедленного действия для организма, который вредит всем независимо от пола, возраста и состояния здоровья.
Исследования показывают, что фанаты обработанного мяса чаще страдают от высокого давления, болезней сердца и желудка, хронической обструктивной болезни легких. Кроме того, регулярное употребление колбас, особенно копченых, увеличивает риск рака желудка и кишечника.