По всей России увеличивают количество пунктов миграционного контроля — МВД РФ

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Министерство внутренних дел России увеличивает количество пунктов миграционного контроля по всей стране, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Работу проводят по поручению Владимира Путина.Волк пояснила, что это еще один инструмент миграционного контроля, новшество и эффективность которого сравнимы с созданием реестра контролируемых лиц.Представитель МВД РФ также отметила, что в работе пунктов применяют специальное современное оборудование, которое позволяет оптимизировать процесс проверки пассажиропотока.По ее словам, обрабатывая весь массив данных о приобретенных билетах прибывающих и убывающих пассажиров, сотрудники российской полиции получают исчерпывающие сведения о правонарушителях и уже сформированный пакет документов для привлечения их к административной ответственности и закрытия въезда в Россию."При координирующей роли Миграционной службы МВД России и Главного управления на транспорте МВД России пункты миграционного контроля также будут открыты вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска", — заключила Ирина Волк.

