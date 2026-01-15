https://uz.sputniknews.ru/20260115/po-vsey-rossii-uvelichivayut-kolichestvo-punktov-migratsionnogo-kontrolya--mvd-rf-54821605.html
По всей России увеличивают количество пунктов миграционного контроля — МВД РФ
По всей России увеличивают количество пунктов миграционного контроля — МВД РФ
В работе пунктов применяют специальное современное оборудование, которое позволяет оптимизировать процесс проверки пассажиропотока.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Министерство внутренних дел России увеличивает количество пунктов миграционного контроля по всей стране, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Работу проводят по поручению Владимира Путина.Волк пояснила, что это еще один инструмент миграционного контроля, новшество и эффективность которого сравнимы с созданием реестра контролируемых лиц.Представитель МВД РФ также отметила, что в работе пунктов применяют специальное современное оборудование, которое позволяет оптимизировать процесс проверки пассажиропотока.По ее словам, обрабатывая весь массив данных о приобретенных билетах прибывающих и убывающих пассажиров, сотрудники российской полиции получают исчерпывающие сведения о правонарушителях и уже сформированный пакет документов для привлечения их к административной ответственности и закрытия въезда в Россию."При координирующей роли Миграционной службы МВД России и Главного управления на транспорте МВД России пункты миграционного контроля также будут открыты вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска", — заключила Ирина Волк.
По всей России увеличивают количество пунктов миграционного контроля — МВД РФ
В работе пунктов применяют специальное современное оборудование, которое позволяет оптимизировать процесс проверки пассажиропотока.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik.
Министерство внутренних дел России увеличивает количество пунктов миграционного контроля по всей стране, сообщает
официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Работу проводят по поручению Владимира Путина.
"По поручению Президента Российской Федерации уже создано 18 пунктов миграционного контроля, 17 из них открыто на территории крупнейших аэропортов во всех федеральных округах страны, и один — на железнодорожном пункте пропуска "Аксарайский" в Астраханской области. Они служат барьером для иностранцев, которые пытаются незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Волк пояснила, что это еще один инструмент миграционного контроля, новшество и эффективность которого сравнимы с созданием реестра контролируемых лиц.
"Основной задачей является исполнение принципа неотвратимости наказания для нарушителей миграционного законодательства и оперативное закрытие им въезда в Россию", — подчеркнула она.
Представитель МВД РФ также отметила, что в работе пунктов применяют специальное современное оборудование, которое позволяет оптимизировать процесс проверки пассажиропотока.
По ее словам, обрабатывая весь массив данных о приобретенных билетах прибывающих и убывающих пассажиров, сотрудники российской полиции получают исчерпывающие сведения о правонарушителях и уже сформированный пакет документов для привлечения их к административной ответственности и закрытия въезда в Россию.
"При координирующей роли Миграционной службы МВД России и Главного управления на транспорте МВД России пункты миграционного контроля также будут открыты вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска", — заключила Ирина Волк.