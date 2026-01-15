https://uz.sputniknews.ru/20260115/rossiya-svo-novaya-taktika-54829080.html

СВО: новая тактика ВС России не на шутку встревожила Запад

Минобороны РФ сообщило об успешной операции в дельте Днепра в Херсонской области с использованием БЭК "Сириус-82", отметив эффективность его применения.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Новая тактика российских войск с использованием безэкипажных катеров (БЭК) "Сириус-82" в дельте Днепра может сильно затруднить положение ВСУ, пишет польское издание Interia. Об этом сообщает РИА Новости.В рядах украинских военных "таких беспилотников еще никто не видел", уточняет издание со ссылкой на источники.Во вторник Минобороны РФ сообщило об успешной операции в дельте Днепра в Херсонской области с использованием БЭК "Сириус-82", отметив эффективность его применения.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. На то, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность, указывал постпред России при ООН Василий Небензя.Ранее президент Владимир Путин в интервью India Today заявил, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.

