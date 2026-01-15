https://uz.sputniknews.ru/20260115/rossiya-svo-novaya-taktika-54829080.html
СВО: новая тактика ВС России не на шутку встревожила Запад
СВО: новая тактика ВС России не на шутку встревожила Запад
Sputnik Узбекистан
Минобороны РФ сообщило об успешной операции в дельте Днепра в Херсонской области с использованием БЭК "Сириус-82", отметив эффективность его применения.
2026-01-15T16:35+0500
2026-01-15T16:35+0500
2026-01-15T16:51+0500
спецоперация россии по защите донбасса
безопасность
россия
всу
вооружение
в мире
дмитрий песков
василий небензя
владимир путин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/08/54693375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_024f8d3ba9ef39a6b3466c5668d43084.jpg
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Новая тактика российских войск с использованием безэкипажных катеров (БЭК) "Сириус-82" в дельте Днепра может сильно затруднить положение ВСУ, пишет польское издание Interia. Об этом сообщает РИА Новости.В рядах украинских военных "таких беспилотников еще никто не видел", уточняет издание со ссылкой на источники.Во вторник Минобороны РФ сообщило об успешной операции в дельте Днепра в Херсонской области с использованием БЭК "Сириус-82", отметив эффективность его применения.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. На то, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность, указывал постпред России при ООН Василий Небензя.Ранее президент Владимир Путин в интервью India Today заявил, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/08/54693375_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_086c1d08792d099589fc5731279e8263.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво россия тактика запад минобороны рф
сво россия тактика запад минобороны рф
СВО: новая тактика ВС России не на шутку встревожила Запад
16:35 15.01.2026 (обновлено: 16:51 15.01.2026)
Минобороны РФ сообщило об успешной операции в дельте Днепра в Херсонской области с использованием БЭК "Сириус-82", отметив эффективность его применения.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik
. Новая тактика российских войск с использованием безэкипажных катеров (БЭК) "Сириус-82" в дельте Днепра может сильно затруднить положение ВСУ, пишет польское издание Interia. Об этом сообщает РИА Новости.
"Минирование Днепра может существенно затруднить действия украинских войск, которые пытаются осуществлять десантные операции", — говорится в материале.
В рядах украинских военных "таких беспилотников еще никто не видел", уточняет издание со ссылкой на источники.
Во вторник Минобороны РФ сообщило об успешной операции в дельте Днепра в Херсонской области с использованием БЭК "Сириус-82", отметив эффективность его применения.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. На то, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность, указывал постпред России при ООН Василий Небензя.
Ранее президент Владимир Путин в интервью India Today заявил, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.