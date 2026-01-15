https://uz.sputniknews.ru/20260115/saidov-veritelnyye-gramoty-posol-palestina-54807303.html

Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Палестины

Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Палестины

Стороны обсудили вопросы развития узбекско-палестинских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, договорились и дальше укреплять дружественные связи и конструктивный диалог между двумя государствами

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов накануне принял копии верительных грамот у нового посла Палестины Ваилла Ахмеда Баттрехи. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале. Ваилл Ахмед Баттрехи сменил на этом посту Джаведа Мохаммеда Аввада, аккредитованного в качестве главы дипмиссии Палестины в Узбекистане в 2023-2025 годах. Министерство иностранных дел Узбекистана готово оказывать всестороннюю поддержку новому послу Палестины в его деятельности, добавил Саидов. Для справки: Узбекистан и Палестина установили дипломатические отношения 25 сентября 1994-го.

