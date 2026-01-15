https://uz.sputniknews.ru/20260115/skolko-raz-vyzyvali-skoruyu-pomosch-v-uzbekistane-v-2025-godu-54822083.html

Минздрав рассказал, сколько раз вызывали скорую помощь в Узбекистане в 2025 году

Большинство было связано с экстренными случаями. Чаще всего в скорую помощь обращались в Ташкенте, меньше всего звонков поступило в Навоийской области

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Узбекистане в 2025 году в службу скорой помощи поступило 14 299 948 вызовов, сообщает пресс-служба Минздрава.Большинство из них было связано с неотложными показаниями (свыше 10,2 млн), по причине хронических заболеваний скорую вызывали более 3,8 млн раз, число звонков по поводу родов превысило 100 тыс.Чаще всего в скорую помощь обращались в Ташкенте (1,4 млн раз), а меньше всего — в Навоийской области (416 тыс. раз).В республике за последние восемь лет количество подразделений службы "103" увеличилось с 818 до 1 680, а бригад скорой помощи — с 1 648 до 2 865. Благодаря внедрению электронной автоматизированной системы управления время прибытия бригад на вызов сократилось с 25-30 минут до 10-15 минут, добавили в пресс-службе Минздрава.

