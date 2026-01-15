https://uz.sputniknews.ru/20260115/tashkent-chempionat-uzbekistana-boks-54830058.html

В Ташкенте стартовал чемпионат Узбекистана по боксу

Соревнования объединили лучших спортсмены из всех регионов республики. Турнир проходит под лозунгом "Здесь начинается путь в Лос-Анджелес-2028."

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Сегодня в Ташкенте стартовал чемпионат Узбекистана по боксу среди мужчин и женщин, сообщает НОК. Накануне прошла жеребьевка. Турнир проходит в Олимпийском городке под лозунгом "Здесь начинается путь в Лос-Анджелес-2028." Согласно регламенту, отборочные бои состоятся с 15 по 19 января, а полуфинальные и финальные встречи — 21-22 января.

