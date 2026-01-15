В Ташкенте вышла в свет книга воспоминаний об известном дипломате Нишанове
13:05 15.01.2026 (обновлено: 16:52 15.01.2026)
© SputnikВ Ташкенте вышла в свет книга воспоминаний о Рафике Нишанове
© Sputnik
Подписаться
Впечатлениями о своем наставнике в ней поделился и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Ташкенте издали книгу "Рафик Нишанов в памяти современников". Публикацию приурочили к 100-летию со дня рождения известного государственного и общественного деятеля и дипломата, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В презентации книги участвовали посол РФ в Узбекистане Алексей Ерхов, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Али Хамраев и профессор Юсуф Абдуллаев.
© SputnikВ Ташкенте вышла в свет книга воспоминаний о Рафике Нишанове
В Ташкенте вышла в свет книга воспоминаний о Рафике Нишанове
© Sputnik
Книга подготовлена известным ташкентским журналистом Рахимжоном Султановым и выпущена издательством "Маънавият" на двух языках — узбекском и русском. В ней собраны воспоминания соратников Нишанова, а также людей, работавших с ним в Ташкенте и в других точках мира. Друзья и коллеги рассказывают о нем не только как о профессионале своего дела, но и неординарном человеке, оставившем заметный след в жизни каждого из них.
В числе тех, кто делится воспоминаниями, — министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Он начинал дипломатическую карьеру под руководством Нишанова, который с августа 1970 до июня 1978 был Чрезвычайным и Полномочным Послом Советского Союза в Шри-Ланке. Лавров проработал под его началом четыре года сначала в качестве стажера, а потом атташе, исполнял обязанности его помощника. В своих воспоминаниях Лавров отмечает, что относился к Нишанову как к старшему товарищу и мудрому наставнику.
© SputnikВ Ташкенте вышла в свет книга воспоминаний о Рафике Нишанове
В Ташкенте вышла в свет книга воспоминаний о Рафике Нишанове
© Sputnik
"Рафика Нишановича отличали глубокое понимание специфики региона Южной Азии, высочайший профессионализм, требовательный подход к делу. И, конечно, отличные организаторские способности. С иностранными коллегами он всегда был обходительным, учтивым и вежливым. Умел слушать и слышать собеседника. В любых критических ситуациях сохранял самообладание, успешно решал самые сложные, нешаблонные проблемы. Эта уверенность передавалась всему коллективу", — пишет Лавров.
Министр иностранных дел РФ также подчеркивает тонкое чувство юмора Нишанова, его желание делиться опытом и мудростью с коллегами и молодежью, вклад в формирование внешнеполитической линии России в отношении государств СНГ, Южной Азии и Ближнего Востока.
"Рафик Нишанович Нишанов в своих контактах с государственными деятелями, отечественными и зарубежными СМИ не жалел сил, разъясняя различные аспекты российской внешней политики", — отмечает Лавров.
То, как Нишанов передавал опыт ученикам, как сохранял в себе и своим примером передавал другим такие ценности, как порядочность, профессионализм, уважение к собеседнику, умение слушать и слышать, чувство меры и человеческое достоинство, отмечает и редактор-составитель книги Рахимжон Султанов.
"Он принадлежал к той редкой породе государственных людей, которые не стремятся к внешнему эффекту, но формируют внутренний стержень профессии. Его влияние не измеряется сроками командировок или перечнем должностей. Оно проявляется в судьбах учеников, в принятом когда-то стиле работы, в уважении к слову и ответственности за дело", — пишет автор в предисловии.
Султанов отмечает, что Рафик Нишанович умел сочетать строгость и человечность, дисциплину и юмор, дистанцию и внимание к людям.
"Он создавал вокруг себя пространство уверенности, в котором можно было работать спокойно, вдумчиво и честно. Такие руководители не оставляют ярких следов, но именно они формируют основу профессии", — пишет он.
Рафик Нишанов — бывший руководитель коммунистической партии Узбекистана, председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР. Он родился 15 января 1926 года в Газалкенте, окончил вечернее отделение Ташкентского педагогического института, был кандидатом исторических наук. С 1951 года находился на партийной работе в Узбекской ССР. А с 1970 года перешел на дипломатическую работу: был послом СССР в Шри-Ланке и по совместительству в Мальдивской Республике, а затем в Иордании.
С 9 декабря 1986 года по 9 апреля 1988 года Нишанов занимал должность Председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, одновременно с 29 июня 1987 года по 24 мая 1988 года — заместителя Председателя Президиума Верховного Совета СССР.
В январе 1988 года он возглавил ЦК Компартии Узбекской ССР, одновременно с конца мая 1988 года до 25 мая 1989 года являлся членом Президиума Верховного Совета СССР. В июне 1989 года Нишанов был избран председателем Совета национальностей Верховного Совета СССР. В сентябре 1991 года занял должность советника президента СССР, а затем вышел на пенсию.
Нишанов был неоднократно награжден орденами и медалями СССР и России. В преддверии 90-летнего юбилея Указом президента России Владимира Путина — орденом Почета, а в январе 2021 года — орденом Александра Невского. В советское время был удостоен почетного звания "Заслуженный работник культуры Узбекской ССР".
Рафик Нишанов скончался 11 января 2023 года, за 4 дня до своего 97-летия.
"Такие люди не уходят окончательно. Они остаются в профессии. В ее традициях, в ее интонации, в ее нравственном коде. Поскольку дипломатия всегда была и есть делом чести и ответственности, имя Рафика Нишановича Нишанова будет жить не только в архивных строках, но и в живой, благодарной памяти нас, потомков", — заключает Рахимжон Султанов.