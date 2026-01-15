https://uz.sputniknews.ru/20260115/tashkente-kniga-vospominaniy-ob-izvestnom-diplomate-nishanove-54809818.html

В Ташкенте вышла в свет книга воспоминаний об известном дипломате Нишанове

Воспоминаниями о своем наставнике в ней поделился и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Ташкенте издали книгу "Рафик Нишанов в памяти современников". Публикацию приурочили к 100-летию со дня рождения известного государственного и общественного деятеля и дипломата, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В презентации книги участвовали посол РФ в Узбекистане Алексей Ерхов, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Али Хамраев и профессор Юсуф Абдуллаев.Книга подготовлена известным ташкентским журналистом Рахимжоном Султановым и выпущена издательством "Маънавият" на двух языках — узбекском и русском. В ней собраны воспоминания соратников Нишанова, а также людей, работавших с ним в Ташкенте и в других точках мира. Друзья и коллеги рассказывают о нем не только как о профессионале своего дела, но и неординарном человеке, оставившем заметный след в жизни каждого из них.В числе тех, кто делится воспоминаниями, — министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Он начинал дипломатическую карьеру под руководством Нишанова, который с августа 1970 до июня 1978 был Чрезвычайным и Полномочным Послом Советского Союза в Шри-Ланке. Лавров проработал под его началом четыре года сначала в качестве стажера, а потом атташе, исполнял обязанности его помощника. В своих воспоминаниях Лавров отмечает, что относился к Нишанову как к старшему товарищу и мудрому наставнику.Министр иностранных дел РФ также подчеркивает тонкое чувство юмора Нишанова, его желание делиться опытом и мудростью с коллегами и молодежью, вклад в формирование внешнеполитической линии России в отношении государств СНГ, Южной Азии и Ближнего Востока.То, как Нишанов передавал опыт ученикам, как сохранял в себе и своим примером передавал другим такие ценности, как порядочность, профессионализм, уважение к собеседнику, умение слушать и слышать, чувство меры и человеческое достоинство, отмечает и редактор-составитель книги Рахимжон Султанов.Султанов отмечает, что Рафик Нишанович умел сочетать строгость и человечность, дисциплину и юмор, дистанцию и внимание к людям.Рафик Нишанов — бывший руководитель коммунистической партии Узбекистана, председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР. Он родился 15 января 1926 года в Газалкенте, окончил вечернее отделение Ташкентского педагогического института, был кандидатом исторических наук. С 1951 года находился на партийной работе в Узбекской ССР. А с 1970 года перешел на дипломатическую работу: был послом СССР в Шри-Ланке и по совместительству в Мальдивской Республике, а затем в Иордании.С 9 декабря 1986 года по 9 апреля 1988 года Нишанов занимал должность Председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, одновременно с 29 июня 1987 года по 24 мая 1988 года — заместителя Председателя Президиума Верховного Совета СССР.В январе 1988 года он возглавил ЦК Компартии Узбекской ССР, одновременно с конца мая 1988 года до 25 мая 1989 года являлся членом Президиума Верховного Совета СССР. В июне 1989 года Нишанов был избран председателем Совета национальностей Верховного Совета СССР. В сентябре 1991 года занял должность советника президента СССР, а затем вышел на пенсию.Нишанов был неоднократно награжден орденами и медалями СССР и России. В преддверии 90-летнего юбилея Указом президента России Владимира Путина — орденом Почета, а в январе 2021 года — орденом Александра Невского. В советское время был удостоен почетного звания "Заслуженный работник культуры Узбекской ССР".Рафик Нишанов скончался 11 января 2023 года, за 4 дня до своего 97-летия."Такие люди не уходят окончательно. Они остаются в профессии. В ее традициях, в ее интонации, в ее нравственном коде. Поскольку дипломатия всегда была и есть делом чести и ответственности, имя Рафика Нишановича Нишанова будет жить не только в архивных строках, но и в живой, благодарной памяти нас, потомков", — заключает Рахимжон Султанов.

