В Узбекистане для госслужащих введут денежные поощрения за чтение книг — Минюст

16.01.2026

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В соответствии с постановлением президента Шавката Мирзиёева сотрудники госучреждений в Узбекистане, прочитавшие наибольшее количество книг, смогут получать премии в размере месячной зарплаты. Об этом сообщает министерство юстиции республики.По данным ведомства, президент подписал постановление "О мерах по развитию культуры чтения и повышению интереса населения к книгам".Основная цель документа — довести среднегодовое количество прочитанных книг на одного человека в 2026–2030 годах до 10 книг.Президент страны также поручил к 1 апреля создать в госучреждениях "Книжный уголок", а для сотрудников ежемесячно организовывать "Час чтения". Также будет введена внутренняя рейтинговая система по чтению.В соответствии с постановлением, за счет средств специальных фондов будет покрываться 50% расходов на подготовку к изданию и публикацию лучших зарубежных произведений на узбекском языке и национальной литературы на иностранных языках.Кроме того, принят закон, предусматривающий сокращение срока отбывания наказания для осужденных за прочтение книг. Норма распространяется на лиц, к которым может быть применено условно-досрочное освобождение.Для этого должен быть подтвержден факт прочтения книг из утвержденного в установленном порядке списка литературы, направленного на формирование у осужденных правильных духовно-нравственных ценностей. Факт прочтения книг будет устанавливаться на основании заявления осужденного, поданного администрации учреждения по исполнению наказания, комиссией, состоящей из сотрудников учреждения и представителей общественности. Заседания комиссии будут проводиться дважды в год. По результатам экзамена комиссия примет заключение о подтверждении факта прочтения осужденным книги. Копию заключения будут направлять прокурору, вручат осужденному, а также выдадут защитнику осужденного по его запросу. При принятии заключения о подтверждении факта прочтения книг администрация учреждения будет направлять в суд представление о сокращении срока отбывания наказания в связи с тем, что осужденный встал на путь исправления. Сокращать срок отбывания наказания будет суд.

