Почти миллион: Россия стала одним из лидеров по турпотоку в Узбекистан

Узбекистан активно развивает туристический сектор и становится популярным направлением для граждан России.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Число туристов из России в Узбекистан по итогам 2025 года увеличилось на 15% по сравнению с 2024 годом — до 984,4 тысячи человека, а по сравнению с 2023 годом вырос в 1,4 раза. Об этом сообщает Комитет по туризму республик. По итогам видеоселекторного совещания с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева пресс-служба главы государства сообщила, что в 2025 году общее число иностранных туристов в Узбекистан выросло на 12,7% по сравнению с 2024 годом — до 11,5 миллиона человек, объем экспорта туристических услуг достиг $4,7 миллиарда (+1,4 раза).В ведомстве напомнили, что увеличение числа российских туристов в стране, в частности, связано с проведением туристических road-show в регионах РФ в начале 2025 года, который был объявлен "Годом туризма Узбекистана в России". В ведомстве отметили, что готовы расширить для зарубежных туристов, в том числе из России, предложения в экологическом, оздоровительном, гастрономическом и деловом туризме.В 2025 году в регионах республики запущено 954 отелей, гостевых домов, хостелов и других средств размещения, в результате их общее количество достигло 6,86 тысячи, а совокупная вместимость – 183,9 тысячи мест.В последние годы Узбекистан активно развивает туристический сектор и становится популярным направлением для граждан РФ. Россия входит в топ стран, откуда приезжают туристы, наряду с Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.Ранее замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявлял РИА Новости, что число туристов из России в Узбекистан по итогам 2025 года может достичь 1 миллиона человек, в дальнейшем и эта цифра может вырасти. По оценкам министерства, этому способствует широкая сеть прямого авиасообщения с Узбекистаном — в настоящее время действует 353 прямых авиарейса в узбекистанские города не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других регионов РФ.

