Россия стремится к долгосрочному и устойчивому миру — Путин

Президент России выступил в Кремле на церемонии вручения верительных грамот у вновь прибывших иностранных послов. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Россия стремится к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Накануне глава РФ принял верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.Главные заявления Путина на церемонии вручения верительных грамотОн также отметил, что Россия искренне привержена идеалам многополярного миропорядка и выступает за укрепление центральной роли ООН в мировых делах.В ходе церемонии Путин напомнил, что 80 лет назад предыдущие поколения, победив во Второй мировой войне, смогли объединиться, найти баланс интересов и договориться о фундаментальных правилах и принципах международного общения. Он добавил, что эти принципы были зафиксированы в Уставе ООН во всей совокупности, полноте и взаимосвязи.По мнению российского лидера, пренебрежение принципом того, что безопасность нельзя обеспечивать за счет других, ни к чему хорошему не приведет.В завершение речи Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами.

