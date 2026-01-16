https://uz.sputniknews.ru/20260116/rossiya-stremitsya-k-dolgosrochnomu-i-ustoychivomu-miru--putin--54849470.html
Россия стремится к долгосрочному и устойчивому миру — Путин
Россия стремится к долгосрочному и устойчивому миру — Путин
Sputnik Узбекистан
Президент России выступил в Кремле на церемонии вручения верительных грамот у вновь прибывших иностранных послов. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
2026-01-16T13:32+0500
2026-01-16T13:32+0500
2026-01-16T14:08+0500
владимир путин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/10/54845419_0:0:2978:1676_1920x0_80_0_0_c511d6de2237c1b6c99ef9afb39c95ef.jpg
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Россия стремится к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Накануне глава РФ принял верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.Главные заявления Путина на церемонии вручения верительных грамотОн также отметил, что Россия искренне привержена идеалам многополярного миропорядка и выступает за укрепление центральной роли ООН в мировых делах.В ходе церемонии Путин напомнил, что 80 лет назад предыдущие поколения, победив во Второй мировой войне, смогли объединиться, найти баланс интересов и договориться о фундаментальных правилах и принципах международного общения. Он добавил, что эти принципы были зафиксированы в Уставе ООН во всей совокупности, полноте и взаимосвязи.По мнению российского лидера, пренебрежение принципом того, что безопасность нельзя обеспечивать за счет других, ни к чему хорошему не приведет.В завершение речи Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/10/54845419_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_42e34cd324c8d22814ef74f4cb6e8c5d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
путин президент послы верительные грамоты россия
путин президент послы верительные грамоты россия
Россия стремится к долгосрочному и устойчивому миру — Путин
13:32 16.01.2026 (обновлено: 14:08 16.01.2026)
Президент России выступил в Кремле на церемонии вручения верительных грамот у вновь прибывших иностранных послов. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Россия стремится к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Накануне глава РФ принял верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"Именно к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого, и стремится наша страна. Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы, но, мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей", — сказал Путин.
Главные заявления Путина на церемонии вручения верительных грамот
Мир не наступает сам — его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора.
Россия продолжит последовательно добиваться поставленных целей, пока Украина не выражает готовность к урегулированию.
Мирное урегулирование на Украине должно быть достигнуто чем скорее, тем лучше.
Предложил вернуться к обсуждению предложений России по справедливой архитектуре безопасности, что помогло бы урегулировать кризис на Украине.
Россия готова к восстановлению необходимого уровня отношений с европейскими странами.
Ситуация в современном мире все больше деградирует.
Дипломатия все чаще подменяется односторонними действиями, вместо диалога звучит монолог тех, кто считает допустимым отдавать приказы.
Россия готова к восстановлению необходимого уровня отношений с европейскими странами.
"Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам (с рядом европейских стран - ред.). Хочется верить, что со временем ситуация изменится и наши государства вернутся к нормальному конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности. Россия была и остается привержена именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений", — сказал Путин.
Он также отметил, что Россия искренне привержена идеалам многополярного миропорядка и выступает за укрепление центральной роли ООН в мировых делах.
В ходе церемонии Путин напомнил, что 80 лет назад предыдущие поколения, победив во Второй мировой войне, смогли объединиться, найти баланс интересов и договориться о фундаментальных правилах и принципах международного общения. Он добавил, что эти принципы были зафиксированы в Уставе ООН во всей совокупности, полноте и взаимосвязи.
"Императивы этого основополагающего документа, такие как равноправие, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров путем диалога, и сейчас востребованы как никогда", — сказал Путин, подчеркнув, что Россия выступает за укрепление ключевой центральной роли ООН в мировых делах.
По мнению российского лидера, пренебрежение принципом того, что безопасность нельзя обеспечивать за счет других, ни к чему хорошему не приведет.
"Безопасность должна быть действительно всеобъемлющей, а значит, равной. И она не может быть обеспечена для одних за счет безопасности других. Этот принцип зафиксирован в основополагающих международных правовых документах. Пренебрежение этим базовым, жизненно-важным принципом ни к чему хорошему никогда не приводило, и не приведет", — сказал глава РФ.
В завершение речи Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами.