Торговля, технопарки, логистика и ЕАЭС: новые возможности сотрудничества РФ и Узбекистана

Торговля, технопарки, логистика и ЕАЭС: новые возможности сотрудничества РФ и Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Торговый представитель России в РУз Константин Злыгостев рассказал об итогах торгово-экономических отношений между двумя странами в 2025 году и планах на 2026 год.

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция Торгового представителя России в РУз Константина Злыгостева, посвященная итогам торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2025 году и планам на 2026-й.По его словам, несмотря на серьезные потрясения в мировой экономике, торговля между Россией и Узбекистаном вышла на новый уровень. За последние 3–5 лет рост товарооборота составил около 20%, а число совместных проектов продолжает увеличиваться.На этом фоне Россия готова предложить Узбекистану свои цифровые решения, особенно с учетом стремительного развития IT-сектора в республике. Отдельно торгпред отметил, что российские компании за последние годы стали одними из лидеров в сфере кибербезопасности, и эти разработки уже востребованы в Узбекистане.Параллельно развивается и промышленная кооперация. Так, Республика Башкортостан прорабатывает проект индустриального парка в Бекабаде, а в Бухарской и Навоийской областях планируется запуск российско-узбекистанских технопарков. При этом сотрудничество работает и в обратном направлении: в апреле прошлого года в Омской области была запущена первая очередь Ферганского оптово-распределительного логистического центра.Отдельное внимание было уделено логистике. По словам Злыгостева, России и Узбекистану важно выстраивать независимую от внешних факторов транспортную инфраструктуру.Среди ключевых направлений названы транспортный коридор "Север – Юг", укрепление маршрутов с Казахстаном, развитие мультимодальной логистики на базе новых центров в Узбекистане, а также перспективы трансафганского коридора. Кроме того, Торгпред России в Узбекистане объяснил, какие выгоды республика может получить в случае вступления в ЕАЭС. По его словам, это доступ к рынку почти 180 млн человек, снижение тарифов, унификация стандартов и рост инвестиций. Логистика станет проще, а узбекские товары смогут свободно проходить через Казахстан и Кыргызстан без лишних процедур.Полная версия — https://vkvideo.ru/video-228716086_456239084

