https://uz.sputniknews.ru/20260116/torgovlya-texnoparki-logistika-eaes-novye-vozmojnosti-sotrudnichestva-rf-uzbekistana-54848996.html
Торговля, технопарки, логистика и ЕАЭС: новые возможности сотрудничества РФ и Узбекистана
Торговля, технопарки, логистика и ЕАЭС: новые возможности сотрудничества РФ и Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Торговый представитель России в РУз Константин Злыгостев рассказал об итогах торгово-экономических отношений между двумя странами в 2025 году и планах на 2026 год.
2026-01-16T18:30+0500
2026-01-16T18:30+0500
2026-01-16T18:30+0500
видео
пресс-центр
пресс-конференция
россия
узбекистан
торговое представительство
константин злыгостев
пресс-центр
еаэс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/10/54851188_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ebee7bc111a155e56e441dbd8cd6788.jpg
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция Торгового представителя России в РУз Константина Злыгостева, посвященная итогам торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2025 году и планам на 2026-й.По его словам, несмотря на серьезные потрясения в мировой экономике, торговля между Россией и Узбекистаном вышла на новый уровень. За последние 3–5 лет рост товарооборота составил около 20%, а число совместных проектов продолжает увеличиваться.На этом фоне Россия готова предложить Узбекистану свои цифровые решения, особенно с учетом стремительного развития IT-сектора в республике. Отдельно торгпред отметил, что российские компании за последние годы стали одними из лидеров в сфере кибербезопасности, и эти разработки уже востребованы в Узбекистане.Параллельно развивается и промышленная кооперация. Так, Республика Башкортостан прорабатывает проект индустриального парка в Бекабаде, а в Бухарской и Навоийской областях планируется запуск российско-узбекистанских технопарков. При этом сотрудничество работает и в обратном направлении: в апреле прошлого года в Омской области была запущена первая очередь Ферганского оптово-распределительного логистического центра.Отдельное внимание было уделено логистике. По словам Злыгостева, России и Узбекистану важно выстраивать независимую от внешних факторов транспортную инфраструктуру.Среди ключевых направлений названы транспортный коридор "Север – Юг", укрепление маршрутов с Казахстаном, развитие мультимодальной логистики на базе новых центров в Узбекистане, а также перспективы трансафганского коридора. Кроме того, Торгпред России в Узбекистане объяснил, какие выгоды республика может получить в случае вступления в ЕАЭС. По его словам, это доступ к рынку почти 180 млн человек, снижение тарифов, унификация стандартов и рост инвестиций. Логистика станет проще, а узбекские товары смогут свободно проходить через Казахстан и Кыргызстан без лишних процедур.Полная версия — https://vkvideo.ru/video-228716086_456239084
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/10/54851188_286:0:1726:1080_1920x0_80_0_0_cf12edc7ea607286740fa4f6e96d24bf.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия узбекистан пресс-центр сотрудничество злыгостев
россия узбекистан пресс-центр сотрудничество злыгостев
Торговля, технопарки, логистика и ЕАЭС: новые возможности сотрудничества РФ и Узбекистана
Эксклюзив
Торговый представитель России в РУз Константин Злыгостев рассказал об итогах торгово-экономических отношений между двумя странами в 2025 году и планах на 2026 год.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция Торгового представителя России в РУз Константина Злыгостева, посвященная итогам торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2025 году и планам на 2026-й.
По его словам, несмотря на серьезные потрясения в мировой экономике, торговля между Россией и Узбекистаном вышла на новый уровень. За последние 3–5 лет рост товарооборота составил около 20%, а число совместных проектов продолжает увеличиваться.
"Сегодня речь идет уже не только о торговле, но и о кооперации, обмене технологиями и подготовке кадров", — подчеркнул Злыгостев.
На этом фоне Россия готова предложить Узбекистану свои цифровые решения, особенно с учетом стремительного развития IT-сектора в республике. Отдельно торгпред отметил, что российские компании за последние годы стали одними из лидеров в сфере кибербезопасности, и эти разработки уже востребованы в Узбекистане.
Параллельно развивается и промышленная кооперация. Так, Республика Башкортостан прорабатывает проект индустриального парка в Бекабаде, а в Бухарской и Навоийской областях планируется запуск российско-узбекистанских технопарков. При этом сотрудничество работает и в обратном направлении: в апреле прошлого года в Омской области была запущена первая очередь Ферганского оптово-распределительного логистического центра.
Отдельное внимание было уделено логистике. По словам Злыгостева, России и Узбекистану важно выстраивать независимую от внешних факторов транспортную инфраструктуру.
"Ставка делается на мультимодальные перевозки, цифровизацию таможни, создание новых логистических центров, складов и распределительных хабов", — отметил он.
Среди ключевых направлений названы транспортный коридор "Север – Юг", укрепление маршрутов с Казахстаном, развитие мультимодальной логистики на базе новых центров в Узбекистане, а также перспективы трансафганского коридора.
Кроме того, Торгпред России в Узбекистане объяснил, какие выгоды республика может получить в случае вступления в ЕАЭС. По его словам, это доступ к рынку почти 180 млн человек, снижение тарифов, унификация стандартов и рост инвестиций. Логистика станет проще, а узбекские товары смогут свободно проходить через Казахстан и Кыргызстан без лишних процедур.
Полная версия — https://vkvideo.ru/video-228716086_456239084