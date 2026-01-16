https://uz.sputniknews.ru/20260116/uzbekistan-proektnoe-upravlenie-edinyy-mexanizm-razvitiya-turproduktov-54845659.html

Проектный подход: Узбекистан реформирует систему развития туризма

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В ближайшие годы в Узбекистане планируется перевести сферу туризма на систему проектного управления, внедрить единый механизм создания и развития туристических продуктов, а также усилить координацию крупных мероприятий. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией дальнейших задач по развитию сферы туризма и созданию крупных объектов культуры и туризма.Согласно представленным данным, в 2025 году количество туристов превысило 11 миллионов человек, экспорт туристических услуг достиг $4,8 миллиарда, а число государств, для граждан которых действует безвизовый режим, увеличилось до 94.В частности, особое внимание уделено цифровизации отрасли. Президент поставил следующие задачи:Как было отмечено, за счет цифровизации планируется сократить долю теневой экономики и рост ежегодных поступлений туристического сбора.Также подчеркнута необходимость реализации новой маркетинговой стратегии продвижения туристического потенциала страны на приоритетных рынках — в США, странах Персидского залива, Индии, Китае и Скандинавии. На презентации были также рассмотрены проекты крупных объектов культуры и искусства.В городе Самарканде начинается проект "Тропа наследия Самарканда". Единый туристический маршрут протяженностью 6,6 километра соединит ансамбль Регистан, комплексы Биби-Ханым, Шахи-Зинда и обсерваторию Мирзо Улугбека.Также представлен проект нового музея "Шелковый путь" в Самарканде, предусматривающий строительство современного трехэтажного здания общей площадью 19,5 тысячи квадратных метров с инклюзивной средой, экспозиционными залами, фондами хранения и образовательными пространствами.На территории обсерватории Мирзо Улугбека планируется обновить ландшафтный дизайн. Будут созданы новый музейный корпус, залы иммерсивных экспозиций, центр для посетителей и благоустроенные пешеходные дорожки с интеграцией археологических объектов в единую музейную среду.Также представлен мастер-план города Бухары, предусматривающий формирование комфортной городской среды, развитие транспортной и туристической инфраструктуры, а также создание историко-этнографического парка как многофункционального комплекса с конгресс-холлом, амфитеатром, библиотекой, фуд-холлом, торгово-коммерческими объектами и гостиницей высокого класса.По итогам обсуждения президент подчеркнул необходимость строгой увязки культурных проектов с задачами развития туризма, обеспечения их экономической устойчивости и качественного управления.

