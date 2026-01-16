Проектный подход: Узбекистан реформирует систему развития туризма
11:30 16.01.2026 (обновлено: 11:43 16.01.2026)
Люди около мавзолея поэта-философа Пахлавана Махмуда (1247-1326) в Хиве
© Sputnik / Бахром Хатамов
В 2025 году количество туристов в Узбекистане превысило 11 миллионов человек, экспорт туруслуг достиг $4,8 миллиарда, а число государств, для граждан которых действует безвизовый режим, увеличилось до 94.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В ближайшие годы в Узбекистане планируется перевести сферу туризма на систему проектного управления, внедрить единый механизм создания и развития туристических продуктов, а также усилить координацию крупных мероприятий. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией дальнейших задач по развитию сферы туризма и созданию крупных объектов культуры и туризма.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией дальнейших задач по развитию сферы туризма и созданию крупных объектов культуры и туризма.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Согласно представленным данным, в 2025 году количество туристов превысило 11 миллионов человек, экспорт туристических услуг достиг $4,8 миллиарда, а число государств, для граждан которых действует безвизовый режим, увеличилось до 94.
"В ходе совещания было указано на необходимость перехода сферы туризма на систему проектного управления, внедрения единого механизма создания и развития туристических продуктов, а также усиления координации крупных мероприятий", — отмечает пресс-служба главы государства.
В частности, особое внимание уделено цифровизации отрасли. Президент поставил следующие задачи:
запустить Национальную туристическую платформу с интеграцией государственных и частных информационных систем;
внедрить проактивные цифровые сервисы для туристов и предпринимателей;
расширить безналичные расчеты и аналитику турпотоков.
Как было отмечено, за счет цифровизации планируется сократить долю теневой экономики и рост ежегодных поступлений туристического сбора.
Также подчеркнута необходимость реализации новой маркетинговой стратегии продвижения туристического потенциала страны на приоритетных рынках — в США, странах Персидского залива, Индии, Китае и Скандинавии.
"Поставлены задачи по расширению присутствия Узбекистана на международных туристических платформах, развитию цифрового контента и привлечению крупных медиаплощадок и лидеров общественного мнения", — отметили в пресс-службе.
На презентации были также рассмотрены проекты крупных объектов культуры и искусства.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией дальнейших задач по развитию сферы туризма и созданию крупных объектов культуры и туризма.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В городе Самарканде начинается проект "Тропа наследия Самарканда". Единый туристический маршрут протяженностью 6,6 километра соединит ансамбль Регистан, комплексы Биби-Ханым, Шахи-Зинда и обсерваторию Мирзо Улугбека.
Также представлен проект нового музея "Шелковый путь" в Самарканде, предусматривающий строительство современного трехэтажного здания общей площадью 19,5 тысячи квадратных метров с инклюзивной средой, экспозиционными залами, фондами хранения и образовательными пространствами.
На территории обсерватории Мирзо Улугбека планируется обновить ландшафтный дизайн. Будут созданы новый музейный корпус, залы иммерсивных экспозиций, центр для посетителей и благоустроенные пешеходные дорожки с интеграцией археологических объектов в единую музейную среду.
Также представлен мастер-план города Бухары, предусматривающий формирование комфортной городской среды, развитие транспортной и туристической инфраструктуры, а также создание историко-этнографического парка как многофункционального комплекса с конгресс-холлом, амфитеатром, библиотекой, фуд-холлом, торгово-коммерческими объектами и гостиницей высокого класса.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией дальнейших задач по развитию сферы туризма и созданию крупных объектов культуры и туризма.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам обсуждения президент подчеркнул необходимость строгой увязки культурных проектов с задачами развития туризма, обеспечения их экономической устойчивости и качественного управления.