Трудовая миграция: Узбекистан расширит зарубежные направления трудоустройства

Президент шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам достичь договоренностей с рядом стран в сфере внешней трудовой миграции и направлять граждан Узбекистана на высокооплачиваемые рабочие места.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Содействие трудоустройству граждан Узбекистана на высокооплачиваемую работу за рубежом обозначено как одно из ключевых приоритетных направлений. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании по вопросам деятельности министерства иностранных дел и дипломатических представительств за рубежом, состоявшемся под председательством президента Шавката Мирзиёева.В ходе мероприятия глава государства отметил, что если раньше наши граждане в основном выезжали на работу в 2-3 страны, то сейчас в рамках организованной трудовой миграции они работают уже более чем в 30 государствах.К примеру, компании Германии, Японии и Южной Кореи, исходя из потребности в специалистах, организовали в Узбекистане учебные курсы для подготовки специалистов.Однако президент отметил, что послы в других странах не проявляют инициативы по внедрению такого опыта во взаимодействии с этими государствами.В частности, указано на неудовлетворительную работу послов в Австрии, Франции, Испании, Италии, Чехии и Саудовской Аравии в данном направлении, несмотря на то что эти страны активно привлекают иностранную рабочую силу.Согласно аналитическим данным, в настоящее время в Швеции, Дании и Норвегии существует потребность в 300 тысячах работников.Норвежские работодатели уже в текущем году готовы самостоятельно обучить 3 тысячи граждан и выдать им сертификаты по европейским стандартам. В свою очередь, Швеция предлагает выделить гранты на подготовку социальных работников и принять на работу уже в этом году 500 человек.Президент поручил ответственным лицам достичь договоренностей со Швецией, Данией и Норвегией и направлять граждан Узбекистана на высокооплачиваемые рабочие места.Кроме того, было поручено совместно с послами в Швеции и Латвии разработать программу сотрудничества с Нордическими странами в сфере внешней трудовой миграции.В ходе совещания отмечалось, что в прошлом году правительство США упростило получение специальных виз для сельскохозяйственных работников.Президент поручил послу в этой стране провести переговоры о включении Узбекистана в перечень государств, из которых в США привлекаются сезонные работники.Он отметил, что впредь каждый хоким области должен наладить практику прямого взаимодействия с регионами развитых стран, принимающих рабочую силу.В целом было установлено, что каждый посол также несет ответственность за поиск за рубежом высокодоходных рабочих мест, а также за обучение населения востребованным профессиям и иностранным языкам.В этой связи планируется подписать межправительственные и межведомственные соглашения по вопросам трудовой миграции с Японией, Швецией, Норвегией, Болгарией, Австрией, Хорватией, Словенией, Сербией, Грецией и Оманом.

