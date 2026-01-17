https://uz.sputniknews.ru/20260117/golos-kotoryy-slyshal-ves-uzbekistan-voprosy-masteru-ozvuchki-54866536.html

Голос, который слышал весь Узбекистан – 14 вопросов молодому мастеру озвучки

Молодой мастер озвучки, чей голос знают по рекламе по всему Узбекистану освоил свое мастерство самостоятельно. Сегодня он работает с крупными брендами и уверен: живой голос ценнее ИИ. О доходах, дикции и профессии — в интервью.

Аклиддин Камилов — молодой мастер озвучки, который стал голосом множества реклам в Узбекистане и взорвал соцсети, впервые показав себя и работы, которые озвучивает. Он начал с микрофона за 2,5 млн сумов и учился всему самостоятельно. Сегодня Камилов озвучивает ролики для крупных брендов, меняет тембр и диапазон, чтобы оставаться свежим голосом для зрителей. Аклиддин уверен, что живой голос всегда ценится выше, чем ИИ. О том, сколько зарабатывает мастер озвучки, эффективных упражнениях для дикции и почему его голос путают с ИИ, Аклиддин Камилов рассказал в интервью Sputnik Узбекистан.

