Голос, который слышал весь Узбекистан – 14 вопросов молодому мастеру озвучки
Молодой мастер озвучки, чей голос знают по рекламе по всему Узбекистану освоил свое мастерство самостоятельно. Сегодня он работает с крупными брендами и уверен: живой голос ценнее ИИ. О доходах, дикции и профессии — в интервью.
Аклиддин Камилов — молодой мастер озвучки, который стал голосом множества реклам в Узбекистане и взорвал соцсети, впервые показав себя и работы, которые озвучивает. Он начал с микрофона за 2,5 млн сумов и учился всему самостоятельно. Сегодня Камилов озвучивает ролики для крупных брендов, меняет тембр и диапазон, чтобы оставаться свежим голосом для зрителей. Аклиддин уверен, что живой голос всегда ценится выше, чем ИИ. О том, сколько зарабатывает мастер озвучки, эффективных упражнениях для дикции и почему его голос путают с ИИ, Аклиддин Камилов рассказал в интервью Sputnik Узбекистан.
Аклиддин Камилов — молодой мастер озвучки, который стал голосом множества реклам в Узбекистане и взорвал соцсети, впервые показав себя и работы, которые озвучивает.
Он начал с микрофона за 2,5 млн сумов и учился всему самостоятельно.
"Мне не нужны были курсы, я все изучал через интернет", — рассказывает он.
Сегодня Камилов озвучивает ролики для крупных брендов, меняет тембр и диапазон, чтобы оставаться свежим голосом для зрителей. Аклиддин уверен, что живой голос всегда ценится выше, чем ИИ.
"Большие бренды будут доверять только людям", — считает он.
О том, сколько зарабатывает мастер озвучки, эффективных упражнениях для дикции и почему его голос путают с ИИ, Аклиддин Камилов рассказал в интервью Sputnik Узбекистан.