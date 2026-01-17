https://uz.sputniknews.ru/20260117/mid-knr-strategicheskoe-sotrudnichestvo-uzbekistan-54871476.html

Глава МИД КНР призвал укреплять стратегическое сотрудничество с Узбекистаном

Министр иностранных дел Бахтиёр Саидов провел телефонный разговор с членом Политического бюро ЦК КПК, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Министр иностранных дел КНР Ван И призвал Китай и Узбекистан укреплять стратегическую координацию и углублять стратегическое сотрудничество. Об этом сообщает китайское информационное агентство "Синьхуа".Соответствующее заявление Ван И сделал в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым.Китайский дипломат указал, что стратегическое руководство глав двух государств обеспечивает наиболее важную политическую гарантию для китайско-узбекских отношений всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.Отметив, что прошлый год стал еще одним плодотворным годом в двусторонних отношениях, глава МИД КНР подчеркнул, что сотрудничество в таких областях, как экономика, торговля, культура и контакты на региональном уровне, всесторонне расширялось и демонстрировало устойчивый рост.По его словам, с начала 2026 года международная обстановка становится все более неспокойной и изменчивой, надвигается угроза войны и процветает односторонний буллинг.Китай и Узбекистан должны неизменно уделять особое внимание надлежащему решению собственных дел, поддерживать друг друга в защите коренных интересов и углублять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, констатировал Ван И.В то же время две страны должны тесно взаимодействовать по международным и региональным вопросам, противостоять "закону джунглей", при котором сильные охотятся на слабых, отстаивать базовые нормы международных отношений, поддерживать ведущую роль ООН, защищать международную честность и справедливость, а также сохранять региональный мир и стабильность, добавил он.В этом году отмечается 10-летие установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Узбекистаном, напомнил глава МИД КНР, отметив, что обе стороны должны совместно разработать план развития двусторонних связей на следующее десятилетие.Бахтиёр Саидов, со своей стороны, заявил, что Узбекистан уделяет приоритетное внимание развитию отношений с Китаем во внешней политике страны и твердо придерживается принципа одного Китая.Он добавил, что Узбекистан также готов продолжать укреплять коммуникацию и координацию с Китаем на многосторонних площадках, отстаивать мультилатерализм, а также защищать международное право и базовые нормы международных отношений.

