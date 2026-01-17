https://uz.sputniknews.ru/20260117/mid-knr-strategicheskoe-sotrudnichestvo-uzbekistan-54871476.html
Глава МИД КНР призвал укреплять стратегическое сотрудничество с Узбекистаном
Глава МИД КНР призвал укреплять стратегическое сотрудничество с Узбекистаном
Sputnik Узбекистан
Министр иностранных дел Бахтиёр Саидов провел телефонный разговор с членом Политического бюро ЦК КПК, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.
2026-01-17T17:32+0500
2026-01-17T17:32+0500
2026-01-17T17:43+0500
китай
кнр
узбекистан
сотрудничество
бахтиёр саидов
мид узбекистана
телефонный разговор
дипломат
ван и
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/12/53547042_0:249:1023:824_1920x0_80_0_0_52c51b878be5a80c952b22cfc0b38866.jpg
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Министр иностранных дел КНР Ван И призвал Китай и Узбекистан укреплять стратегическую координацию и углублять стратегическое сотрудничество. Об этом сообщает китайское информационное агентство "Синьхуа".Соответствующее заявление Ван И сделал в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым.Китайский дипломат указал, что стратегическое руководство глав двух государств обеспечивает наиболее важную политическую гарантию для китайско-узбекских отношений всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.Отметив, что прошлый год стал еще одним плодотворным годом в двусторонних отношениях, глава МИД КНР подчеркнул, что сотрудничество в таких областях, как экономика, торговля, культура и контакты на региональном уровне, всесторонне расширялось и демонстрировало устойчивый рост.По его словам, с начала 2026 года международная обстановка становится все более неспокойной и изменчивой, надвигается угроза войны и процветает односторонний буллинг.Китай и Узбекистан должны неизменно уделять особое внимание надлежащему решению собственных дел, поддерживать друг друга в защите коренных интересов и углублять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, констатировал Ван И.В то же время две страны должны тесно взаимодействовать по международным и региональным вопросам, противостоять "закону джунглей", при котором сильные охотятся на слабых, отстаивать базовые нормы международных отношений, поддерживать ведущую роль ООН, защищать международную честность и справедливость, а также сохранять региональный мир и стабильность, добавил он.В этом году отмечается 10-летие установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Узбекистаном, напомнил глава МИД КНР, отметив, что обе стороны должны совместно разработать план развития двусторонних связей на следующее десятилетие.Бахтиёр Саидов, со своей стороны, заявил, что Узбекистан уделяет приоритетное внимание развитию отношений с Китаем во внешней политике страны и твердо придерживается принципа одного Китая.Он добавил, что Узбекистан также готов продолжать укреплять коммуникацию и координацию с Китаем на многосторонних площадках, отстаивать мультилатерализм, а также защищать международное право и базовые нормы международных отношений.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/12/53547042_39:144:985:853_1920x0_80_0_0_abdd1461e991a61fad0dbf731c577abe.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
саидов министр ван и телефонный разговор узбекистан китай
саидов министр ван и телефонный разговор узбекистан китай
Глава МИД КНР призвал укреплять стратегическое сотрудничество с Узбекистаном
17:32 17.01.2026 (обновлено: 17:43 17.01.2026)
Министр иностранных дел Бахтиёр Саидов провел телефонный разговор с членом Политического бюро ЦК КПК, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik.
Министр иностранных дел КНР Ван И призвал Китай и Узбекистан укреплять стратегическую координацию и углублять стратегическое сотрудничество. Об этом сообщает
китайское информационное агентство "Синьхуа".
Соответствующее заявление Ван И сделал в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым.
Китайский дипломат указал, что стратегическое руководство глав двух государств обеспечивает наиболее важную политическую гарантию для китайско-узбекских отношений всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.
Отметив, что прошлый год стал еще одним плодотворным годом в двусторонних отношениях, глава МИД КНР подчеркнул, что сотрудничество в таких областях, как экономика, торговля, культура и контакты на региональном уровне, всесторонне расширялось и демонстрировало устойчивый рост.
По его словам, с начала 2026 года международная обстановка становится все более неспокойной и изменчивой, надвигается угроза войны и процветает односторонний буллинг.
Китай и Узбекистан должны неизменно уделять особое внимание надлежащему решению собственных дел, поддерживать друг друга в защите коренных интересов и углублять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, констатировал Ван И.
В то же время две страны должны тесно взаимодействовать по международным и региональным вопросам, противостоять "закону джунглей", при котором сильные охотятся на слабых, отстаивать базовые нормы международных отношений, поддерживать ведущую роль ООН, защищать международную честность и справедливость, а также сохранять региональный мир и стабильность, добавил он.
В этом году отмечается 10-летие установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Узбекистаном, напомнил глава МИД КНР, отметив, что обе стороны должны совместно разработать план развития двусторонних связей на следующее десятилетие.
Бахтиёр Саидов, со своей стороны, заявил, что Узбекистан уделяет приоритетное внимание развитию отношений с Китаем во внешней политике страны и твердо придерживается принципа одного Китая.
"Провели конструктивный телефонный разговор с членом Политического бюро ЦК КПК, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Е.П. Ван И. Обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах всепогодного стратегического партнерства между Узбекистаном и Китаем, а также о региональных и международных вопросах. С удовлетворением отметили динамичное развитие двусторонних отношений, основанное на высоком уровне политического доверия и интенсивном диалоге на всех уровнях. Особое внимание уделили дальнейшему расширению практического сотрудничества в ключевых областях. Повестка дня на 2026 год богата и многообещающая", — написал глава МИД Узбекистана в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Узбекистан также готов продолжать укреплять коммуникацию и координацию с Китаем на многосторонних площадках, отстаивать мультилатерализм, а также защищать международное право и базовые нормы международных отношений.