Трамп пригрозил пошлинами странам, не согласным с его инициативами по Гренландии

По словам Трампа, Вашингтон крайне нуждается в Гренландии для обеспечения нацбезопасности Штатов в контексте развертывания системы противоракетной обороны "Золотой купол".
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп пригрозил торговыми рестрикциями странам, выступающим против притязаний Вашингтона на Гренландию, передает РИА Новости.

"Я могу ввести пошлины против стран, которые не согласятся, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу это сделать", — заявил он на мероприятии в Белом доме.

По словам Трампа, Вашингтон крайне нуждается в Гренландии для обеспечения нацбезопасности Штатов в контексте развертывания системы противоракетной обороны "Золотой купол".

"Гренландия крайне необходима нам для национальной безопасности. Без нее у нас будет огромная брешь в национальной безопасности, особенно в контексте проекта "Золотой купол" и других подобных проектов", — сказал глава Белого дома.

Территория до 1953 года был колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.

В начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на остров. На этой неделе главы МИД Дании и Гренландии провели переговоры с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Позицию США по вопросу острова изменить не удалось.

Перед встречей Трамп потребовал от Дании "убраться" из Гренландии. Президент США также призвал НАТО помочь Вашингтону получить остров. По его мнению, в противном случае он может достаться России или Китаю.

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
13:38 17.01.2026 (обновлено: 13:46 17.01.2026)
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik.
Президент США Дональд Трамп пригрозил торговыми рестрикциями странам, выступающим против притязаний Вашингтона на Гренландию, передает РИА Новости
.
"Я могу ввести пошлины против стран, которые не согласятся, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу это сделать", — заявил он на мероприятии в Белом доме.
По словам Трампа, Вашингтон крайне нуждается в Гренландии для обеспечения нацбезопасности Штатов в контексте развертывания системы противоракетной обороны "Золотой купол".
"Гренландия крайне необходима нам для национальной безопасности. Без нее у нас будет огромная брешь в национальной безопасности, особенно в контексте проекта "Золотой купол" и других подобных проектов", — сказал глава Белого дома.
Территория до 1953 года был колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
В начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на остров. На этой неделе главы МИД Дании и Гренландии провели переговоры с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Позицию США по вопросу острова изменить не удалось.
Перед встречей Трамп потребовал от Дании "убраться" из Гренландии. Президент США также призвал НАТО помочь Вашингтону получить остров. По его мнению, в противном случае он может достаться России или Китаю.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.