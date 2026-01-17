https://uz.sputniknews.ru/20260117/uzbekistan-pakistan-planiruyut-sotrudnichestvo-torgovlya-logistika-54865387.html

Узбекистан и Пакистан планируют развивать сотрудничество в торговле и логистике

Делегация Узбекистана во главе с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли совершила рабочий визит в Пакистан, в рамках которого состоялись переговоры с представителями профильных министерств, ведомств и руководством крупных промышленных компаний.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Шохрух Гуламов в составе делегации Узбекистана посетил Пакистан с рабочим визитом, в рамках которого рассмотрены возможности расширения двустороннего сотрудничества в промышленной, инвестиционной и логистической сферах, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций промышленности и торговли (МИПТ) РУз.В первый день визита состоялась встреча в узком формате со специальным помощником Премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности Харуном Ахтаром Ханом. В Министерстве промышленности и производства Пакистана также проведено расширенное заседание с участием представителей порядка 10 профильных ведомств.Делегация провела переговоры с руководителями ассоциаций кожевенной промышленности и руководством ведущих компаний фармацевтической и промышленной отраслей.В ходе визита состоялась встреча с генеральным директором национальной логистической компании Пакистана NLC Шоаибом Ахмадом Ханом. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития международных перевозок и расширения сотрудничества в рамках транспортного коридора Пакистан–Китай–Кыргызстан–Узбекистан через перевал Хунджераб.На второй день делегация посетила порт Карачи, где были обсуждены возможности использования портовой инфраструктуры для расширения транзитных маршрутов и выхода узбекской продукции на международные рынки.Визит завершился договоренностью о дальнейшем развитии консультаций и переходе к практической реализации перспективных инициатив.

