Есть все-таки у европейцев качество, в котором с ними едва ли сможет кто-либо потягаться. Это — невероятное умение не замечать слона в комнате. Особенно если этот слон намеревается их растоптать.Осознание наступило внезапно и запоздало.

Спустя неделю после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024-м агентство Bloomberg опубликовало масштабный и весьма подробный разбор, посвященный состоянию европейских армий и политике Европы в сфере безопасности и обороны после холодной войны, пишет аналитик РИА Новости.Он приводит несколько деталей. С 1990 года все европейские страны активно сокращали удельный вес военных трат в своих бюджетах. В Германии к 2024-му объем финансирования военной сферы от общих государственных расходов снизился на 27,9 процента, во Франции — на 35,7, в Британии — на 51,4. При этом упор делался на высокотехнологичные и дорогие системы, что привело к значительному сокращению общего количества вооружений.Снижалась и численность вооруженных сил. Во Франции она упала в два раза, а Британия и вовсе сейчас содержит наименьшую армию со времен наполеоновских войн. Общая численность сухопутных сил европейских стран НАТО упала с двух миллионов до 784 тысяч человек. Разница по сравнению с США поражает: американская армия "похудела" всего на 123 тысячи солдат вместо европейских 1,2 миллиона.В мире обещанного Фукуямой конца истории это имело смысл: уровень жизни в Европе рос благодаря увеличению расходов на социальные нужды, а от опасности всегда могли защитить американцы. Из военного альянса НАТО превратилась в клиентелу, а союзники Вашингтона из партнеров — в иждивенцев.Словно не понимая своего уязвимого положения, элиты по эту сторону Атлантики продолжали как ни в чем не бывало уповать на милость Белого дома. Конец истории не наступил, и момент расплаты за легкомысленность был неизбежен.Для европейцев он сопровождался настоящим унижением. Мюнхенская конференция по безопасности, которой не впервой становиться площадкой для судьбоносных заявлений, должна была отрезвить Старый Свет. Именно там вице-президент США Джей Ди Вэнс в прошлом году выступил с резкой критикой в адрес союзников, отметив, что главная угроза для Европы исходит изнутри. Его слова были восприняты с опаской, но ситуация оказалась настолько запущенной, что исправить ее было крайне непросто.Следующим шагом стала публикация Стратегии национальной безопасности, в которой утверждается, что Евросоюз и другие наднациональные организации представляют опасность для европейских государств, а тенденции, наметившиеся в этих странах, не позволяют Вашингтону рассчитывать на них как на союзников.Скорая на расправу команда Дональда Трампа, похоже, решила перейти от слов к действиям. История с Гренландией — именно про это.Сейчас мы наблюдаем за комичными в своей неуклюжести попытками европейцев изобразить готовность сопротивляться Белому дому. Пока что общими усилиями им удалось насобирать целый… взвод. Из Франции прибыли 15 военных, из Германии — 13, Норвегия и Финляндия прислали по два офицера, Британия и Нидерланды — по одному.Мы не сомневаемся в их доблести и готовности сопротивляться до последнего, но, думается, в случае силового сценария бой против американцев будет довольно скоротечным, а шесть часов, которые Дания продержалась против вермахта, покажутся вечностью.Парадокс ситуации в том, что даже в результате превращения Гренландии в 51-й штат США не приобретут ничего, чего бы не могли получить и без небывалого давления на союзников. Американская база там есть и так, добывающие компании могли бы получить доступ к недрам и шельфу за куда меньшие деньги, чем расходы на сделку по покупке острова (около 700 миллиардов) или военную операцию с последующими тратами.Похоже, что Дональд Трамп, который неоднократно называл Североатлантический альянс обузой и бременем для американцев, просто пытается окончательно его разрушить. Раньше европейцы хотя бы обеспечивали видимость легитимности американских кампаний на далеких берегах своей дипломатической поддержкой. "Доктрина Донро" делает эту поддержку бессмысленной. То, что для историков и политологов может показаться эпохальным моментом, — НАТО умирает на наших глазах — для Трампа, похоже, абсолютно логичный и будничный шаг. Опытный бизнесмен попросту ликвидирует убыточное предприятие.Ирония ситуации в том, что чуть более своевременное принятие реальности могло бы спасти многие жизни. Даже если НАТО сохранится в каком-то виде, ее роль будет куда менее значимой.И здесь вспоминаются российские инициативы, озвученные в декабре 2021-го. По сути, мы наблюдаем за их реализацией. Возможно, совпадение неидеальное, но Вашингтон уже заявил о бессмысленности дальнейшего расширения НАТО и о планах значительно сократить свой контингент в Европе.НАТО не смогла обеспечить сдерживание России — напротив, угроза со стороны альянса вынудила Москву начать специальную военную операцию. И поддержка военного блока, которой пользовались ВСУ, не привела к "поражению России на поле боя", что так велеречиво предрекали на Западе. То, о чем Кремль говорил четыре года назад, сегодня реализует Белый дом — по сугубо рациональным причинам и из трезвой оценки собственных интересов.Именно поэтому в четверг Владимир Путин на вручении верительных грамот иностранными послами призвал возобновить дискуссию о российских предложениях по справедливой архитектуре безопасности."Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто — и чем скорее, тем лучше — мирное урегулирование конфликта на Украине. Именно к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого, и стремится наша страна", — сказал он.Президент с сожалением отметил, что пока к этому не готовы не только в Киеве, но и в некоторых поддерживающих его столицах.Хочется верить, что ситуация изменится. Но для этого европейцам нужно заметить еще одного слона в комнате: Россия не пытается угрожать Европе, но стремится обеспечить условия для стабильного развития и совместного процветания. И в возможных контактах скрыт многообещающий потенциал.

