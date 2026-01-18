Футбол: сборная Узбекистана U-23 не смогла выйти в полуфинал Кубка Азии

https://uz.sputniknews.ru/20260118/futbol-sbornaya-uzbekistana-u-23-ne-smogla-vyyti-v-polufinal-kubka-azii-54874297.html
В четвертьфинальном матче, который прошел в Саудовской Аравии, узбекистанцы уступили сборной Китая в серии пенальти
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik.
Сборная Узбекистана по футболу U-23 под руководством Равшана Хайдарова не смогла пробиться в полуфинал Кубка Азии, сообщает
НОК.
В четвертьфинальном матче, который прошел в Саудовской Аравии, узбекистанцы уступили сборной Китая в серии послематчевых пенальти.
Основное и дополнительное время завершили без забитых мячей со счетом 0:0.
“Наша сборная U23 по футболу под руководством Равшана Хайдарова завершила свое выступление на Кубке Азии. В четвертьфинале против Китая отечественная команда уступила в серии пенальти”, — говорится в сообщении.
Матч состоялся 17 января на стадионе "Принс Фейсал бин Фахд" в Джидде.