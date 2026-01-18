https://uz.sputniknews.ru/20260118/futbol-sbornaya-uzbekistana-u-23-ne-smogla-vyyti-v-polufinal-kubka-azii-54874297.html

Футбол: сборная Узбекистана U-23 не смогла выйти в полуфинал Кубка Азии

В четвертьфинальном матче, который прошел в Саудовской Аравии, узбекистанцы уступили сборной Китая в серии пенальти

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу U-23 под руководством Равшана Хайдарова не смогла пробиться в полуфинал Кубка Азии, сообщает НОК.В четвертьфинальном матче, который прошел в Саудовской Аравии, узбекистанцы уступили сборной Китая в серии послематчевых пенальти.Основное и дополнительное время завершили без забитых мячей со счетом 0:0.Матч состоялся 17 января на стадионе "Принс Фейсал бин Фахд" в Джидде.

