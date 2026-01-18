https://uz.sputniknews.ru/20260118/lebedev-mejdunarodnaya-organizatsiya-po-russkomu-yazyku-pomojet-ukrepleniyu-sng-54876549.html

Лебедев: Международная организация по русскому языку поможет укреплению СНГ

Лебедев: Международная организация по русскому языку поможет укреплению СНГ

Штаб-квартиру Международной организации по русскому языку разместят в Сочи

2026-01-18T12:15+0500

2026-01-18T12:15+0500

2026-01-18T12:15+0500

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Начало работы Международной организации по русскому языку станет еще одним объединяющим вектором сотрудничества на пространстве СНГ, сообщил в интервью РИА Новости генсек Содружества Сергей Лебедев.Он уточнил, что штаб-квартира Международной организации по русскому языку будет размещена в Сочи.По его словам, в настоящее время представители стран-учредителей Содружества — Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана — занимаются решением организационных и технических вопросов.Для справки: с инициативой создания международной организации по русскому языку выступил в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Договор об ее учреждении подписали главы государств-участников СНГ в Бишкеке 13 октября 2023-го. Президент РФ Владимир Путин предложил разместить штаб-квартиру организации в Сочи. Он также выражал надежду на оперативный запуск ее функционирования. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что новая структура не будет ограничена пространством Содружества и будет открыта для присоединения всех желающих государств.

